Aurelio De Laurentiis: Dieci Giorni Che Segneranno Un’ Epoca!

Aurelio De Laurentiis: Quei Dieci Giorni Che Segneranno Un’ Epoca! E proprio cosi, sembra chiaro, il Presidente del Napoli, che ha parlato alla manifestazione contro il Razzismo tenutasi al Jambo, sta ruminando non poco, definizione ne presa in prestito dal gergo bovino, perché’ l’ avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra, crea non poco scompiglio sapendo benissimo che dovrà frenare di botto la sua voglia di praticare lo spogliatoio, ma soprattutto non sa che sistemazione dare al caro figliol prodigo Edo, abitante da riporto negli anni, creatore anche di dissidi, vedi Allan e lo stesso Spalletti, per poi incamerare “ceffoni” e “Vaffa” con i tesserati del club dal padre gestito!

Ve lo sareste mai immaginato che chi ha messo all’ angolo per anni i suoi stessi collaboratori, solo Spalletti e Giuntoli in parte sono riusciti a tenerlo lontano con i risultati che conosciamo, ed improvvisamente subirne la stessa sorte? Chi e causa del suo mal pianga sé stesso, detto quanto mai azzeccato, e che certamente sta mettendo in seria difficoltà umorale, chi non può fare a meno delle luci della ribalta! Ed invece, per il bene di club ed ambiente, sta per accadere, potremmo dire, finalmente, che lo spogliatoio tornerà ad essere terra libera e fertile, senza paure che corvi e cornacchie ne distruggano il raccolto del lavoro di una stagione, come accaduto nel post scudetto e non solo!

Aurelio De Laurentiis: Sta’ “ruminando” ricordando “I giorni della Merla” ….

È chiaro che i dieci giorni sono un deterrente per digerire l’amarezza del dover per forza recedere, la stagione trascorsa ne e fedele testimonianza, dalle manie di ego preservate tra primo e secondo tempo nel corso degli anni per poi improvvisamente veder fulminarsi le lampadine fluorescenti che ne illuminavano i passi che lo accompagnavano verso la direzione spogliatoi!

Chissà, forse nella sfortuna di questa annata alla fine potremmo dichiararci fortunati poiché’ il ruminare del patron, esempio della mucca che ha 4 stomachi come di certo saprete, risultano essere tutti occupati a dover digerire, accettando tutto! conseguenzialmente alla stagione stragista creata proprio dal produttore romano, oggi legato alle scelte del trio della salvezza, ovvero Manna, Conte ed il guerriero Oriali!

Aurelio De Laurentiis: E quel paracadute che ti stanga!

Certo è che Antonio Conte è la garanzia per club e piazza, mentalizzato alla vittoria con forte personalità e capace di appendere al muro chi non rende in campo! Personalità, Carattere, lavoro, determinazione, queste sono tutte le caratteristiche mancate quest’ anno, dove ha fatto più notizia l’oltraggio di uno scudetto e di un popolo, che le parole su Bagnoli, centro sportivo e quant’ altro, che come al solito si sono rivelate le solite chiacchiere da Bar!

Tra un’po’ si farà sul serio, anzi, Manna ha già la certezza di chi vuol scappare e chi se la sente di continuare con colloqui già definiti con i tesserati attuali, poi si passerà alle entrate, ma prima attendiamo, si spera in tempi brevi, il tweet presidenziale, mai come stavolta sembrerebbe che i Conte…stiano davvero tornando a posto, fosse la Manna …dal cielo? Chiedere al vecchio caporalato Adl e son!

