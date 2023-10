Auguri Diego, oggi sono 63, Napoli festeggia ed osanna il suo Re!

Ciao Diego,e tanti auguri a te, oggi che il tempo ne conta 63, ti giunga in preghiera, la pace, l’ amore, la gloria , che la tua Napoli con il Cuore , ti dona.

Oggi ricordiamo il calciatore, funabolico fantasista del pallone, capace di mutare la geografia del calcio, portando nella tanta bisfrattata Napoli, il centro di un calcio che era solo appannaggio del settentrione, ricco e potente, ma che non pote’ niente, quando Dio scrisse D.A.M.

Cominciasti con la Juve, punizione dentro l’ area di rigore con Pecci ancora li, fermo ed incantato, che cerca di capire, se eri umano vero oppure chissa’. un alieno! Quella esplosione di gioia e’ di speranza, cambio’ la storia,e grazie a te, Napoli divenne la terrazza sul Mondo!

Pero’, da vero Dio, hai voluto esagerare, anche il tricolore ci hai voluto donare, e quella lava che doveva sotterrare, di Rosso, Bianco e Verde, l’hai fatta colorare! E poi la Coppa Uefa, dopo il fischio finale e la vittoria con il piu’ tenero degli abbracci a Ciro Ferrara, napoletano, mostrasti il legame indissolubile che avevi con Napoli! “Lui e’ napoletano, se lo merita piu’ di tutti”…

E dopo Agnelli, punisti Berlusconi, anche il secondo scudetto potasti alle falde del Vesuvio!!!…Ma Come non citare i Mondiali dell’ ’86 con l’Argentina, la partita con l’Inghilterra, “la mano de Dios” e quello slalom che è stato più volte definito “il gol del secolo”, Fu li che ti consacrasti il piu’ grande di tutti i tempi, prendendo una squadra modesta, e portandola sul tetto del Mondo!

Oggi 30 ottobre, oltre a ringraziare l’uomo, che e stato il vero condottiero della riscossa del popolo partenopeo, contro i vassalli del perbenismo fasullo e del potere occulto, che nulla ha potuto contro il Dio del calcio!, onoriamo e ringraziamo il funambolo del rettangolo verde, quello capace di far tremare tutti quelli che lo volevano fermare, regalando sorriso, correttezza e rispetto sugli spalti, serenita’ e spensieratezza a quel popolo mai salito cosi in alto nel mondo calcio

Solo grazie Diego,a noi umili terreni, ci e’ concesso donarti in questa ricorrenza, e’ l’infinito amore che per te proviamo dal 5 Luglio 1984! Giorno in cui i tuoi piedi resero leggera e splendente, l ‘erba del San Paolo, oggi tuo tempio! Ciao Diego, la gloria di Dio sia con te!



Gracias Diego Todos nos unimos a esa felicitación, te amamos e siempre y e ameremos…Dios lo bendiga!

