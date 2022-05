Auguri “Ciruzzo” Mertens

Tanti auguri di buon compleanno al folletto belga Dries Mertens. Il numero 14 del Napoli, padre da poco più di un mese, oggi compie 35 anni.

“Ciruzzo” è diventato il simbolo del Napoli tanto da essere osannato da tutti i cittadini della città del Vesuvio.

Ciò che in assoluto si apprezza di questo giocatore, non è solo il suo ottimo gioco in campo, ma anche il suo atteggiamento.

Infatti si è fatto sempre riconoscere per essere uno scugnizzo. Il suo senso di appartenenza alla città di Napoli gli ha permesso di integrarsi a tal punto da chiamare il figlio “Ciro” . Ma non solo, qualora ci dovessero essere le firme per il rinnovo, la motivazione che ha spinto il belga a battersi per rimanere nella città dei figli di Partenope, è proprio l’amore tra Mertens e Napoli.

Insomma un vero napoletano doc nato semplicemente in un altro paese.

Auguri Dries.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati