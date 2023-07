Audace e moderato. Garcia il “Napoletano”

Napoli non si rifiuta.

Napoli è la più grande opportunità.

Di vita e di carriera.

Ancor più per chi era “scomparso” dai radar principali.

Così Garcia sceglie Napoli, “sposa” De Laurentiis e sfida se stesso.

Sfida da caratteri solidi.

Venire a Napoli nell’anno più “difficile” per un allenatore, dimostra coraggio. Gran coraggio, personalità ed un pizzico di quella sfrontatezza che aiuta gli audaci.

Ecco ci piace iniziare così.

L’audace Rudi.

L’audace Garcia.

Mettiamo da parte l’impeto toscano di Luciano, i suoi monologhi filosofici, le metafore ed i tempi di recitazione ed apriamo la porta all’uomo nuovo.

Il “finto” quieto.

Porte aperte ad un “animale” a sangue caldo ma dai modi freddi.

Razionale?

Diremmo riflessivo.

Primi calci, primi schemi, prime conoscenze.

Dialogo e strette di mano.

Tempo di amalgama.

Professionismo allo stato puro ma i rapporti umani contano.

Tanto.

De Laurentiis ha detto di non aver avuto alcun dubbio sul francese. Ha ribadito di come il feeling fosse nato in un istante.

Feeling che ha il sapore della sintonia.

Il francese, per carattere, modalità e predisposizione, ha il profilo perfetto per proseguire e non distruggere.

Scelta attenta quella del presidente.

Ci sono Uomini il cui miglior pregio è toccare poco, gestire, dare equilibri ed incollare ciò che il vento crepa.

Audace per la scelta, moderato per la gestione.

Il Futuro è già adesso.

