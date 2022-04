Atalanta-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Per il Napoli la trasferta di Bergamo rappresenta uno snodo cruciale se davvero vuole continuare a sperare nella corsa allo scudetto. Con Juventus e Inter che si toglieranno punti a vicenda nello scontro diretto, gli azzurri vedono la testa della classifica distante solo tre punti, ma per arrivare in cima la squadra partenopea deve necessariamente superare lo scoglio Atalanta. La Dea è quinta, tuttavia rappresenta un avversario ostico da affrontare per chiunque.

Chiaramente, un successo esterno manterrebbe vive le speranze di titolo per gli uomini di Spalletti. Al contrario, un risultato diverso dai tre punti rischierebbe di consolidare il primato del Milan, chiamato a rispondere alla concorrenza lunedì contro il Bologna.

Qui Atalanta

Le condizioni dei nazionali incideranno nella composizione della formazione di Gian Piero Gasperini.

Muriel pur non avendo giocato contro il Venezuela nelle qualificazioni Mondiali per un guaio fisico peraltro non preoccupante, è tornato solamente venerdì dagli impegni con la Colombia e molto probabilmente partirà dalla panchina. A sostituirlo, Jeremie Boga, che aveva dovuto saltare la chiamata della Costa d’Avorio per un fastidio a un ginocchio. Il franco-ivoriano si è allenato proficuamente a Zingonia durante la sosta, e dovrebbe costituire la coppia insieme a Malinovsky. Supportati alle spalle da Koopmeiners.

Per il resto, le scelte dell’allenatore nerazzurro sembrano orientate a schierare sulla sinistra Zappacosta, che torna dopo la squalifica. Mentre sul lato opposto ci sarà Hateboer, con la coppia De Roon–Freuler in cabina di regia.

In difesa, il tradizionale terzetto formato da Djimsiti, Demiral e Palomino copriranno Musso, confermato tra i pali al netto degli impegni oltreoceano con l’Argentina.

Sicuramente indisponibili con il Napoli: Toloi, che prosegue con il lavoro personalizzato, dopo la lesione al flessore accusata in casa del Leverkusen. Zapata, che sta continuando la fase di recupero in Spagna, per tornare a disposizione in vista del ritorno di Europa League contro il Lipsia, e Ilicic.

Qui Napoli

Luciano Spalletti, oltre a dover contare le defezioni forzate – gli infortunati Meret, Petagna e Di Lorenzo – nonchè quelle degli assenti sicuri, ovvero gli squalificati Rrahmani e Osimhen, per scegliere la formazione da opporre alla Dea non può esimersi comunque da allungare lo sguardo in infermeria. Soprattutto per quanto riguarda la composizione della mediana.

Anguissa, esentato dal suo Commissario Tecnico dalla convocazione con il Camerun, opposto all’Algeria negli spareggi per il Mondiale in Qatar, affinchè recuperasse la condizione fisica, è disponibile. Lo stesso Fabiàn Ruiz appare in netta ripresa, nonostante abbia saltato qualche allenamento causa influenza. Nondimeno le condizioni dello spagnolo non sembrano destare particolari preoccupazioni. Mentre Zielinski, rientrato dall’impegno con la sua Nazionale zoppicante, in questi giorni ha lavorato per recuperare in extremis, e quindi avanza la propria candidatura per scendere in campo dal primo minuto.

Valutando lo stato di forma generale dei suoi centrocampisti, nonchè la tattica da opporre ai nerazzurri, alla fine Spalletti, nelle gerarchie per una maglia da titolare, dovrebbe optare per il terzetto composto da Anguissa, Lobotka, Zielinski.

A proposito di Nazionali: in accordo con la Figc, Insigne e Politano sono rientrati in anticipo, archiviando la delusione per l’amara notte di Palermo, che ha visto l’Italia fallire contro la Macedonia la qualificazione al Mondiale per la seconda edizione consecutiva. Anche sugli esterni dunque, l’allenatore di Certaldo ha voluto mettere ordine nelle sue idee: con Lozano arrivato dal Sudamerica soltanto ieri, dopo una lunga trasvolata oceanica, giusto in tempo per una seduta defatigante, spetterà ai due Azzurri del C.T. Mancini recitare da protagonisti nel tridente offensivo con Mertens.

A completare la formazione, Ospina tra i pali, protetto dalla classica difesa a quattro composta da Zanoli (che vince il ballottaggio con Malcuit), Koulibaly, Juan Jesus e Mario Rui.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi.

