Atalanta-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Ultime tre giornate di campionato, prima che la pausa per i Mondiali mandi in letargo la Serie A. Promette scintille il match di questo pomeriggio tra Atalanta e Napoli. Il punto più alto dell’odierno turno mette una di fronte all’altra seconda e prima in classifica, intenzionate a prendersi tutto nell’arco dei novanta minuti. Gli azzurri partono con un piccolo margine di tranquillità, legato ai 5 punti di vantaggio sulla Dea. I nerazzurri, dal canto loro, inseguono la capolista, con l’evidente intenzione di stopparne la fuga.

Qui Atalanta

Gasperini ritrova Zapata, che però dovrebbe partire dalla panchina. Mentre perde Muriel per una lesione parziale del tendine degli adduttori: presumibilmente non tornerà prima del 2023. Altro recupero importante, De Roon, inizialmente destinato alla panchina. L’idea del tecnico nerazzurro, infatti, è schierare Scalvini in mediana, assieme a Koopmeiners, supportati sugli esterni da Hateboer e Maehle.

Medesime certezze in difesa ed attacco: a protezione di Musso, il trio centrale sarà composto da Toloi, Demiral e Djimsiti. Là davanti, Pasalic a muoversi tra le linee, alle spalle di Lookman e Hojlund. Piccolo dubbio residuale: Boga qualora il piano gara dei nerazzurri fosse orientato a giocare con due attaccanti rapidi, funzionali a ribaltare il fronte con rapide transizioni.

Probabile formazione

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini.

Qui Napoli

Indisponibile Kvaratskhelia a causa di una fastidiosa lombalgia acuta, Luciano Spalletti medita sulle scelte relative alla composizione del terzetto offensivo. Mentre ci saranno sicuramente Lozano (favorito su Politano) e Osimhen, rimane da assegnare lo slot di esterno sinistro. Raspadori dovrebbe sostituire il georgiano, ma l’opzione Elmas non appare ancora del tutto accantonata.

L’uomo di Certaldo è consapevole che servirà una massiccia dose di freschezza, per sopportare le fatiche di Coppa. In questo senso, rispetto alla gara di Liverpool, sembrano probabili gli inserimenti in partenza, oltre al messicano, pure di Mario Rui (in luogo di Olivera) e Zielinski, che si riprende il posto lasciato a Ndombele inizialmente a Anfield. Centrocampo “titolare”, insomma, completato da Lobotka ed Anguissa.

Il vero ballottaggio è in difesa, perché dietro Juan Jesus c’è Ostigard, che ha dimostrato sempre di farsi trovare pronto le volte in cui è stato chiamato in causa. Dunque bisognerà vedere se Spalletti sceglierà il brasiliano – favoritissimo – oppure il norvegese, per disegnare la classica linea a quattro, con Kim e Di Lorenzo e Mario Rui.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

