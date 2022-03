Atalanta-Napoli: sfida a scacchi tra Gasperini e Spalletti

E’ indubbio che Atalanta–Napoli, al di là della qualità superiore alla media degli interpreti da ambo le parti, sarà anche una sfida a scacchi tra due marpioni della panchina come Gasperini e Spalletti.

Ormai l’identità tattica della Dea è ben radicata, al punto tale che l’allenatore non cambia di una virgola i suoi princìpi. Difficile, quindi, che i nerazzurri domenica si discostino dal classico 3-4-2-1 che si fonda sugli stessi cardini: pressing aggressivo e duelli individuali in ogni zona del campo.

Dal canto suo, il tecnico di Certaldo utilizza la gestione del possesso come arma per modulare ritmo e intensità. Nell’alveo di un sistema comunque duttile, capace di alternare due linee da tre a centrocampo ed in attacco, con un più fluido e meno tradizionale 4-2-3-1.

Insomma, sembra davvero che allo Gewiss Stadium andrà in onda una partita tra due squadre intenzionate ad esasperare volutamente questi concetti.

I dubbi di Spalletti senza Osimhen

Dunque, il piano gara degli orobici probabilmente sarà orientato a difendere in avanti uomo su uomo a tutto campo.

La foto, tratta dalla partita contro l’Inter, rappresenta emblematicamente questo tipo di interpretazione.

Gli accoppiamenti iniziali prevedono Muriel su Skriniar; Pasalic e Pessina pronti ad aggredire i due “braccetti” della difesa di Simone Inzaghi. Con Koopmeiners destinato ad accorciare su Brozovic, mentre De Roon e Freuler controllano Calhanoglu e Barella.

La mossa dei partenopei, contro un atteggiamento del genere, dovrebbe necessariamente puntare sul potenziale di offensive player abili ad attaccare la profondità con la loro velocità.

Peccato che la possibilità di determinare un calcio così diretto sia influenzata in negativo dalla squalifica di Osimhen, che priva il Napoli di un centravanti in grado di accendersi all’improvviso e decidere di sbranare lo spazio in verticale.

Sostanzialmente, snellire il giropalla, esplorando l’ipotesi del lancio lungo a cercare immediatamente il nigeriano.

Disinnescare la Dea ruotando le mezz’ali

Allora, senza Osimhen, la strategia degli azzurri, tesa a disinnescare le marcature aggressive dell’Atalanta, potrebbe strutturarsi in una scelta meno pragmatica.

Ovvero, consolidare il possesso nella propria trequarti, in funzione di una risalita della palla dal basso. Insistendo soprattutto su una graduale progressione, sviluppata esclusivamente attraverso un palleggio corto, con lo scopo di far scorrere la palla da un lato all’altro del rettangolo di gioco.

In quest’altra immagine, riferita ancora alla gara con l’Inter, si possono constatare i principali vantaggi derivati dalle rotazioni posizionali delle due mezz’ali.

Barella e Calhanoglu si sono alternati continuamente a supporto del portatore, al cospetto della squadra di Gasperini, maestra nello scambiarsi gli uomini al momento di scalare in avanti.

In definitiva, mutuando gli stessi movimenti a svuotare e occupare la zona centrale, combinati con l’idea di tenere i terzini bloccati, Spalletti teoricamente potrebbe generare un certo scompenso nella pressione bergamasca. Creando un effetto domino nella sua efficacia.

Specialmente qualora optasse per un triangolo di centrocampo (Anguissa, Lobotka e Fabiàn Ruiz), piuttosto che la mediana a due pivote, all’allenatore toscano potrebbe riuscire di trovare almeno un uomo libero tra le linee. Lavorando sul concetto di ampiezza, che serve a sgranare le maglie della densità.

Basterebbe limitarsi a far circolare l’attrezzo orizzontalmente da un laterale all’altro, per pescare sempre un compagno smarcato.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati