Atalanta – Napoli: Musso – Ospina la sfida nella sfida

Una sfida nella sfida quella di domenica tra l’Atalanta di Gasperini e il Napoli di Spalletti, non solo tra i due club ma anche tra i portieri titolari delle due squadre.

Glu umori con cui prenderanno il volo di ritorno in Italia sono certamente differenti.

Da un lato vi è Juan Musso il quale è riuscito a vincere il trentunesimo risultato utile per presentarsi in Qatar da grande favorito.

Dall’altro lato vi è David Ospina il quale rientrerà nel campo di Castel Volturno con l’amaro in bocca. Si perché sebbene abbia vinto il match contro il Venezuela, per un solo punto non partirà per lo spareggio per i Mondiali.

La sfida nella sfida: cosa significa?

I due portieri, che domenica si affronteranno, inevitabilmente con il loro gioco e la loro tecnica, influiscono sul rendimento delle squadre di appartenenza.

Da com’è possibile leggere sulla Gazzetta dello Sport, due sono le analisi da fare quando si parla dei numeri 1 delle due squadre.

Davide Ospina è il portiere con più anni, non solo anagrafici (33) ma anche di gioco. Ospina ha la miglior difesa del campionato di Serie A, tanto che “ha portato ben 11 clean sheet”.

Juan Musso invece è un portiere più giovane (26 anni) che certamente “soffre” di più in merito alla questione “difesa”, infatti l’Atalanta ha “portato solo 8 clean sheet”.

Parlando di percentuali di reti parate, Ospina gode del punteggio certamente più alto 77.8% a differenza del rivale Musso il quale ha totalizzato solo 67.9%

Insomma domenica sarà una sfida all’ultimo goal.

