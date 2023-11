Atalanta-Napoli: Mazzarri vara il “Napoli Bis”

Oggi è il giorno della conferenza stampa di Walter Mazzarri, che alla vigilia di Atalanta-Napoli non solo potrà raccontare il suo ritorno e le sensazioni provate, ma anche come il suo Napoli bis, si presenterà al Gewiss Stadium di Bergamo per affrontare la Dea.

Una gara certamente non facile per il tecnico di San Vincenzo, ma proviamo a vestirci da Mazzarri per capire le eventuali scelte del mister, giocando d’anticipo, immaginando l’undici che scenderà in campo domani, a partire dal modulo agi uomini da schierare, sorprese e possibili cambiamenti durante la gara.

Mazzarri: unica certezza il 4-3-3

Walter Mazzarri ritorna a Napoli dopo 10 lunghi anni, circondato da scetticismo di alcuni e certezza che farà bene di altri. Fatto sta che la scelta della società è caduta sul tecnico di San Vincenzo, che in prima battuta si è già mostrato carico e sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda dei sui calciatori, pare che a Castel Volturno ed in città si respiri l’aria del riscatto. Garcia, che non ha mai legato con ambiente e squadra, sembra essere diventato un lontano ricordo.

Allora, come detto, proveremo a giocare d’anticipo, e analizzeremo l’undici che partirà dall’ inizio contro l’Atalanta del “nemico” Gasp, in una gara che segnerà il solco sulla possibile ripresa del Napoli, in vista di un vero e proprio “ciclo di ferro”.

In porta ci sarà l’ex Gollini, al posto di Meret ancora fermo ai box per infortunio, da destra verso sinistra in difesa c’è capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Natan ed Olivera. Qui, però, potrebbe esserci la prima sorpresa, tipo Ostigard da centrale al fianco del Kosovaro, con Natan spostato a sinistra, garantendo la fase difensiva, oppure lo stesso Norvegese sulla fascia dove ha giocato e bene in Nazionale, con Natan centrale. Queste le possibili varianti difensive

A centrocampo, con la certezza Lobotka che tornerà al centro del villaggio con le sue geometrie, mentre le sorprese potrebbe essere l’esclusione di Anguissa, visto che ancora non è rientrato dagli impegni di Nazionale, al suo posto Cajuste, e Piotr Zielinski con l’allarme angina che sembrerebbe rientrato.

Infine l’attacco, con Politano e Kvara ad agire sugli esterni che rappresentano le certezze, come bomber ci sono tre alternative, Osimhen convocato ma non sappiamo le condizioni del nigeriano. C’è Raspadori che ha giocato 45’ in Nazionale ma arruolabile, ed infine, Simeone. Quest’ultimo sarebbe il più accreditato vista anche la sua presenza già al primo allenamento e la conoscenza con il tecnico che lo ha allenato a Cagliari.

Tirando le somme, questa la probabile formazione che schiererà Mazzarri contro la Dea con Meret, Lindstrom, e Mario Rui fermi ai box: Gollini, Di Lorenzo, Brahmani, Natan, Olivera, Lobatka, Causate, Zemlinsky, Politano, Kvaratskhelia, Simeone. Tra incognite e certezze ha inizio il Mazzarri bis.

