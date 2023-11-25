Home Page News Napoli Serie A

Atalanta Napoli: le formazioni ufficiali

DiGianluca Mosca

Nov 25, 2023

Ecco gli 11 titolari scelti da Walter Mazzarri per la gara di Serie A del Napoli contro l’Atalanta.

GOLLINI PIERLUIGI 95
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
NATAN 3
OLIVERA MATHÍAS 17
ANGUISSA ANDRÈ 99
LOBOTKA STANISLAV 68
ZIELIŃSKI PIOTR 20
POLITANO MATTEO 21
RASPADORI GIACOMO 81
KVARATSKHELIA KHVICHA 77

Ecco invece l’11 scelto da Gasperini:

CARNESECCHI MARCO 29
SCALVINI GIORGIO 42
DJIMSITI BERAT (k) 19
KOLASINAC SEAD 23
ZAPPACOSTA DAVIDE 77
ÈDERSON 13
KOOPMEINERS TEUN 7
BAKKER MITCHEL 20
PASALIĆ MARIO 8
DE KETELAERE CHARLES 17
LOOKMAN ADEMOLA 11


Post Correlati

Home Page Napoli Serie A

Il prepartita di Politano: “Il cambio allenatore porta entusiasmo e nuovi concetti”

Nov 25, 2023
Giochi Home Page

Mazzarri vuole vincere all’esordio, ma per i bookie non ci sono favoriti

Nov 25, 2023
Home Page

Mazzari: “La squadra più forte che abbia mai allenato”

Nov 24, 2023

Ultime Notizie

Home Page Napoli Serie A

Il prepartita di Politano: “Il cambio allenatore porta entusiasmo e nuovi concetti”

Nov 25, 2023 Redazione
Home Page News Napoli Serie A

Atalanta Napoli: le formazioni ufficiali

Nov 25, 2023 Gianluca Mosca
Giochi Home Page

Mazzarri vuole vincere all’esordio, ma per i bookie non ci sono favoriti

Nov 25, 2023 Redazione
Editoriale Editoriali Notizie

Vocabolario 5.1: Mazzarri dopo 10 anni, un tempo infinito

Nov 24, 2023 Giovanni Chiaravalle