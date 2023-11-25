Atalanta Napoli: le formazioni ufficiali

Ecco gli 11 titolari scelti da Walter Mazzarri per la gara di Serie A del Napoli contro l’Atalanta.
GOLLINI PIERLUIGI 95
DI LORENZO GIOVANNI (k) 22
RRAHMANI AMIR 13
NATAN 3
OLIVERA MATHÍAS 17
ANGUISSA ANDRÈ 99
LOBOTKA STANISLAV 68
ZIELIŃSKI PIOTR 20
POLITANO MATTEO 21
RASPADORI GIACOMO 81
KVARATSKHELIA KHVICHA 77
Ecco invece l’11 scelto da Gasperini:
CARNESECCHI MARCO 29
SCALVINI GIORGIO 42
DJIMSITI BERAT (k) 19
KOLASINAC SEAD 23
ZAPPACOSTA DAVIDE 77
ÈDERSON 13
KOOPMEINERS TEUN 7
BAKKER MITCHEL 20
PASALIĆ MARIO 8
DE KETELAERE CHARLES 17
LOOKMAN ADEMOLA 11