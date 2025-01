Atalanta-Napoli, la bellezza di una sfida scudetto per cuori forti

L’Atalanta è sicuramente una tra le più belle realtà del campionato: imbattuta da 15 partite, sta comunque attraversando una fase di assestamento in zona scudetto, avendo pareggiato le ultime tre uscite. Una brusca frenata nella corsa in testa alla classifica, che la squadra di Gasperini intende ribaltare. Magari sfruttando proprio lo scontro diretto contro il Napoli, a +4 rispetto alla Dea. Gli azzurri, che hanno vinto le ultime 5 gare, si presentano al Gewiss con la voglia di cancellare l’addio di Kvaratskhelia; nonché riscattare la scoppola subita all’andata, quando i bergamaschi si imposero con un netto e indiscutibile 3-0.

Il tecnico atalantino finora è stato abile a trovare la giusta dimensione tra il suo calcio, basato su principi difensivi estremi, fatto di continui duelli individuali. Così da trasformare questa capacità in un’arma tattica fondamentale quando aggredisce ferocemente in avanti, per intercettare il pallone e ripartire in transizione. La riconquista è un fattore chiave. Come la gestione della fase di possesso, funzionale a privilegiare un gioco maggiormente diretto verso gli attaccanti. Stasera, nel tradizionale 3-4-1-2, De Ketelaere dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Spazio, dunque, alla coppia Retegui e Lookman. L’italo-argentino è abilissimo nella protezione della palla, mentre “l’uomo che guarda” tende a isolarsi in situazione di uno contro uno. E dopo creare superiorità numerica puntando l’avversario. Innegabile il contributo alla qualità del palleggio, poiché abile sia al momento della finalizzazione, che nello sviluppo della manovra d’attacco.

I punti di forza dell’Atalanta

Insomma, se all’andata Gasperini espugnò Fuorigrotta, incartando letteralmente Conte grazie all’intuizione di svuotare il cono di luce centrale, schierando assieme un terzetto di offensive player assai dinamici (De Ketelaere-Pasalic-Lookman), bravi nel non dare alcun riferimento ai difensori di casa, adesso punta su un sistema diverso. Numericamente c’è sempre un trequartista e due punte. Cambiano, ovviamente, i movimenti offensivi. Retegui alterna spostamenti funzionali a connettersi sul breve col croato, alla proverbiale verticalità. Che centralmente passa dai piedi di Pasalic, pericoloso con le sue percussioni palla al piede, o gestendo i tempi degli inserimenti nella trequarti.

Innegabile, tuttavia, che la caratteristica distintiva dell’Atalanta sia l’atteggiamento difensivo orientato a scommettere su marcature a uomo e feroce determinazione nell’accorciare in avanti su tutti i riferimenti, piuttosto di coprire gli spazi. Da sottolineare, in particolare, l’assenza dello squalificato Kolasinac, che spesso si sdoppia, avendo un passato da terzino fluidificante, il terzetto di centrali sarà composto da Scalvini, Hien e Djimsiti. Un forfait pesante, anche se la vera forza della retroguardia è indiscutibilmente basata sulla mentalità iperaggressiva infusa dal tecnico piemontese nei giocatori in nerazzurro.

Proprio la collaborazione dei cursori a tutta fascia potrebbe diventare uno dei principali temi tattici della gara. Una strategia che permette all’Atalanta di manipolare la dislocazione iniziale in costruzione, dove lavorano i due mediani (Ederson e De Roon), per attirare la pressione avversaria e trovare linee di passaggio. Abbassando Pasalic e occupando la massima ampiezza con Bellanova e Zappacosta. A seconda della posizione del pallone, il laterale sul lato forte entra dentro al campo, liberando eventualmente lo spazio per l’inserimento del “braccetto”. Sul lato debole, invece resta abbastanza aperto. Pronto a ricevere il ribaltamento del fronte.

