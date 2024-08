Atalanta: idea Raspadori.

Con l’arrivo di Lukaku, la permanenza di Simeone e la questione, ancora non risolta, Osimhen, il reparto offensivo del Napoli, sarebbe un po’ troppo folto. Secondo il Corriere dello Sport, odierno, gli orobici sarebbero interessati a Jack Raspadori. Per Gasperini, complice l’infortunio di Scamacca e i mal di pancia di Lookman, gli uomini d’attacco, sono piuttosto contati. Motivo per cui, Raspadori è un calciatore, che potrebbe far gola ai bergamaschi, con la possibilità di inserire una contropartita tecnica. Nello specifico si parla di Davide Zappacosta, che Antonio Conte, conosce molto bene, per averlo avuto ai tempi del Chelsea. Il Napoli d’altro canto è sempre alla ricerca di un laterale di fascia, visto anche l’interessamento per Ebimbe, che l’Eintracht però, può cedere solo a titolo definitivo. Zappacosta sarebbe una soluzione congeniale, alle idee del tecnico salentino, oltretutto sarebbe un giocatore già pronto per l’uso. La trattativa però non è ancora partita, soprattutto per la valutazione economica di Raspadori, considerando, che il Napoli lo pagò, due stagioni fa, quasi 35 milioni di euro. Il club di Percassi, dovrebbe mettere un bel gruzzolo come conguaglio, sul piatto della bilancia, per convincere De Laurentiis a cedere, il suo calciatore.

Probabilmente manca troppo poco tempo, alla chiusura del mercato, per sviluppare un’operazione di questo tipo. Anche perché le priorità in casa Napoli, in questo momento, sono più dirette allo sfoltimento della rosa. Solo un’offerta molto importante, da parte della Dea, può sbloccare, una trattativa così complessa.