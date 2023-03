Così l’Atalanta cambia pelle e ristruttura totalmente il suo attacco

Per anni il ciclo dell’Atalanta dei miracoli s’è identificato con il suo tridente. Gómez, Iličić e Zapata erano i simboli di una squadra fortemente orientata a rigidi uno contro uno e pressing aggressivo sulla prima costruzione. Presupposto tattico per riconquistare celermente il pallone, e dopo andare velocemente in transizione.

A cucire la manovra, connettendo la fase non possesso con quella offensiva, il genio creativo, a tratti addirittura visionario, del Papu, libero di muoversi tra le linee a piacimento, nonostante il 3-4-3 della Dea sia comunque un sistema rigidamente codificato da Gasperini.

All’interno del quale, pure all’esterno sloveno, schierato piede invertito, veniva garantita una certa autonomia nell’interpretare il ruolo, scegliendo, a seconda dell’atteggiamento dell’avversario diretto, se puntarlo e sovraccaricare la fascia, piuttosto che stringere centralmente.

Boga oltre il dribbling

Oggi, almeno dal punto di vista offensivo, l’Atalanta ha completamente rivoluzionato il suo modo di giocare. In questo, aiutata da una strategia diversa rispetto al recente passato, per cui gli orobici scelgono consapevolmente un baricentro più basso del solito, per prepararsi ad attaccare poi in transizione.

Con Zapata e Muriel relegati a mere comparse, tra infortuni vari e assortiti, Lookman, Boga e Hojlund hanno risposto in maniera convincente alle sollecitazioni di Gasperini, prendendosi prepotentemente la scena.

Ottimo dribblatore, capace di determinare la superiorità numerica, saltando l’uomo nello stretto, Boga è un destro tutto tecnica e istinto, che agisce da ala mancina, in un modulo in cui però le posizioni degli offensive players restano abbastanza fluide. Del resto, non è raro vederlo lavorare nell’half space di sinistra.

Sembrava che dovesse accontentarsi di un posto da precario, uscendo dalla panchina oppure agevolando nelle rotazioni il suo allenatore. La cessione di Malinovskyi a gennaio, tuttavia, oltre a snellire il reparto, ha offerto una rinnovata opportunità a Boga, che maggiormente responsabilizzato, poco alla volta s’è trasformato in un titolare (quasi…) insostituibile. Così, pur avendo ridotto il numero degli isolamenti, adattandosi alle esigenze della squadra, l’ex Sassuolo continua a manipolare tempo e spazio con grande precisione e tempismo. Invece Lookman è un giocatore diverso da Boga. Meno abile nei fondamentali; con una velocità in conduzione sicuramente inferiore se paragonato all’ivoriano con cittadinanza francese. Nondimeno, sa sempre cosa fare: quando coprire la sfera o strappare con il pallone. Le volte in cui è necessario aggredire la profondità o rallentare la manovra, consolidando il possesso.

Le letture di Lookman, i gol di Hojlund

Una delle rivelazioni della prima parte di stagione è stato proprio “l’uomo che guarda”: un buffo gioco di parole che sorge spontaneo, traducendo letteralmente il nome di Lookman. Non a caso, esulta ogni volta che la butta dentro mimando con le dita il gesto del binocolo, rivolto ai suoi tifosi.

Stupiscono i suoi 12 gol, visto e considerato che aveva brillato poco dal punto di vista realizzativo nelle precedenti esperienze professionali in Premier League (Charlton, Everton, Fulham e Leicester). Palesando solamente a tratti il suo talento con la maglia dell’RB Lipsia. Merito di una innegabile duttilità, che gli consente di capitalizzare al massimo dinamismo e tecnica sopraffina.

Il ventenne Hojlund (è nato il 4 febbraio 2023) ha raccolto l’eredità di Zapata. Come il colombiano, possiede un fisico statuario, che supera il metro e novanta d’altezza. Eppure, al netto di una morfologia da centravanti classico, il bagaglio tecnico-tattico del danese lo classifica nell’alveo dei freak calcistici.

Un giocatore che già ai tempi del Copenaghen e dello Sturm Graz manifestava un discreto potenziale, perché calciava con ugual dimestichezza di destro e di sinistro; inoltre abbinava alla fisicità utile a tenere distante il marcatore diretto in piena area di rigore, una fattiva partecipazione alla manovra collettiva.

Insomma, rappresenta il pattern ideale per Gasperini, che l’ha messo al centro di un nuovo progetto con la chiara intenzione di dare tendenze più verticali al suo sistema offensivo. Uno scenario in cui Hojlund, quindi, apre il campo, tenendo i contatti; ma si muove e lavora anche lontano dalla porta, in situazione di sponda. Nel frattempo, i 17 milioni investiti la scorsa estate dalla società orobica sono diventati una cifra irrisoria, destinata a crescere in maniera esponenziale appena si profilerà all’orizzonte un Top Club interessato ad accaparrarselo. Si vocifera che lo stesso Napoli l’abbia messo nel mirino, qualora davvero Osimhen si lasciasse sedurre dalle sirene provenienti dall’Inghilterra.

