Assemblea di Lega: 16 e 23 gennaio stadio solo per 5000!

L’assemblea di Lega ha deciso di limitare a 5000 persone i posti da occupare allo stadio nelle giornate del 16 e del 23 Gennaio prossimo. Passa dunque la “Linea” Draghi” che, proprio ieri, aveva parlato di possibile sospensione del campionato per l’attuale situazione epidemiologica, con diniego della Lega stessa, forte nel voler continuare a giocare. Dunque 5000 spettatori con i settori ospiti chiusi, ma la domanda è: le società di calcio come giustificheranno i famosi mini-abbonamenti già emessi, e con molta probabilità, ora difficilmente attuabili? Bella domanda, ma e chiaro che ormai il “papocchio” è bello che fatto. Capienza dunque ridotta a 5000 persone, tranne che per la Supercoppa Italiana, gara tra Juventus ed Inter, dove la capienza sarà ridotta soltanto al 50%. Forse si erano distratti, o forse la gara sarà esentata dal Covid!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati