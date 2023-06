Arriva il raduno dell’Unione Azzurra Nel Mondo

Sabato 1 luglio 2023 torna l’evento più atteso dell’anno, che fa riabbracciare i Club Amici sparsi in ogni parte del Mondo, una giornata da non perdere per nessun motivo: arriva il 5° RADUNO U.A.N.M.

L’evento si terrà presso la splendida cittadina di Pinerolo, che per l’occasione sarà colorata di azzurro grazie all’organizzazione del Club Napoli guidato dal presidente Giandomenico Lombardi.

Una marea azzurra invaderà il territorio del comune piemontese, ritrovandosi presso la sede del Napoli Club Pinerolo.

La volontà degli organizzatori è quella di far sentire a casa propria chi arriva da ogni parte del mondo.

Seguirà una colazione di benvenuto presso l’Hotel Cavalieri Pinerolo ed una visita al Museo della Cavalleria, che vanta 300 anni di storia. Come sempre, le attività dell’Unione Azzurra Nel Mondo vanno oltre lo sport, abbracciando temi culturali e sociali.

Infine, ci sarà un momento conviviale sempre presso l’Hotel Cavalieri Pinerolo, durante il quale si chiacchiererà con i fratelli azzurri provenienti da ogni parte del Mondo, attuando il consueto scambio di sciarpette, ormai appuntamento fisso di ogni raduno.

