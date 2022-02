Arrigo Sacchi: “Napoli, manca l’abitudine al trionfo”

Cosi scrive Arrigo Sacchi, ex CT della Nazionale, e del Milan, nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mettendo in gioco le 4 di testa del campionato, tra cui il Napoli, dove dichiara, elogiando il lavoro de tecnico, che Spalletti porta avanti un ottimo lavoro, ma ai suoi manca ancora la mentalità vincente. Diverse squadre italiane sono più propositive e non aspettano più le mosse delle rivali. Ecco di seguito le dichiarazioni sul Napoli in prospettiva futura, dopo la gara di ieri pareggiata in extremis a Cagliari, apparse stamane sulla Gazzetta:ù

“E poi c’è il Napoli, che ha una squadra di ottima qualità ma, oltre ad aver speso parecchie energie in Europa come dimostrato a Cagliari, forse deve acquisire quella mentalità vincente che risulta determinante nella lotta per il titolo. A Napoli, storicamente, si è vinto poco, non c’è dunque l’abitudine al trionfo che nasce dall’esperienza. È un fatto culturale. Dovrà essere Spalletti a convincere i suoi ragazzi delle loro enormi potenzialità”.

