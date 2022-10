Arrigo Sacchi: “Napoli Bellissimo, Puo’ arrivare in Semifinale…”

Arrigo Sacchi, in una intervista alla edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha commentato le prestazioni e i risultati delle italiane impegnate in Champions League. Ecco cosa pensa del Napoli

: “Squadra bellissima. Gioca un calcio moderno. Attaccano in undici e difendono in undici. A volte pare che possano stare sul campo a occhi chiusi. Si trovano con una semplicità incredibile e questo è frutto della generosità, della collaborazione e della sinergia che esiste nel gruppo. Bravissimo Spalletti, perché qui si vede, e parecchio, la mano dell’allenatore”.

Sacchi , Ha poi aggiunto

“La cosa che mi ha impressionato maggiormente del Napoli di Luciano Spalletti è la voglia di dominare l’avversario, sempre e comunque, in casa come in trasferta. Non si danno 4 gol al Liverpool per caso. E non se ne danno 10 in due partite all’Ajax se non ci sono valori importanti. Parlo di valori tecnici e di valori morali. Se non cade nella trappola del successo, e mi auguro proprio di no, se tutti restano umili e non smettono di correre, credo che possa fare strada. Chissà, magari pure in semifinale di Champions se i sorteggi non saranno troppo cattivi. In ogni caso finora il percorso dei ragazzi di Spalletti è da 10″

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati