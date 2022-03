Arrigo Sacchi: “Milan primo con merito, Napoli Osimhen e basta”

L’ex ct della Nazionale, ed ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi, e stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara di ieri tra Napoli e Milan, con la squadra di Pioli che ha battuto gli azzurri per 1 a 0.Ecco uno stralcio dell’ Intervista rilasciata dall’ ex ct Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport:

“Gran bel Diavolo. I rossoneri hanno difeso bene di squadra, poi Theo Hernandez e Leao mi hanno impressionato. Mi è piaciuto anche Bennacer, ottimo in pressing e distribuzione. Credo che possano restare in testa fino alla fine“.

Sul Napoli e su Spalletti giudizio severo: “La squadra di Spalletti è stata Osimhen e stop. Deludenti gli esterni, ovvero Insigne e Politano. Stesso discorso per Zielinski, ma gli azzurri possono risalire la china. Resta il fatto che la piazza non è abituata a vincere”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati