Arrigo Sacchi che lodi al Napoli: “Grazie al Napoli la serie A sta crescendo come qualità ed idee…”

Il Napoli ha meritatamente vinto lo Scudetto 2022-2023. La squadra azzurra ha dimostrato di essere di gran lunga la migliore del campionato. Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha così riferito:

“S’intravede una luce in fondo al tunnel. Il calcio italiano si sta risvegliando e ha finalmente la possibilità di uscire dal bui degli ultimi anni. A dirlo non sono soltanto le tre squadre che hanno raggiunto le finali delle coppe europee, ma il livello di tutto il campionato. La Serie A sta crescendo come qualità complessiva e come idee”.

Sacchi si complimenta con Napoli e Lazio e poi dichiara:

“Finalmente si comincia a capire anche in Italia che il calcio è uno sport collettivo. Il gioco, lo spirito di squadra e le motivazioni non costano, non creano debiti e generano profitti”.

Elogi a Italiano, Motta e Juric:

“Si stanno avvicinando ad essere autentici strateghi”. Chiusura sulle piccole: “Vanno a giocarsi le partite anche in casa delle grandi: guardate il 2-5 del Sassuolo a San Siro contro il Milan, una volta non sarebbe accaduto”.

