Ariedo Braida: “Gaetano? Ottimo percorso…”

Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, parla così, in una intervista rilasciata alla radio ufficiale del calcio Napoli, del mercato del club lombardo, mettendo un “freno” alle possibili voci, che danno il centrocampista azzurro di ritorno alla squadra che lo ha lanciato campionato con promozione nella massima serie dei grigiorossi.

“Calcisticamente è cresciuto nella Cremonese con un ottimo percorso. Avremmo voluto proseguire questo percorso, però poi ci sono gli interessi delle società e quelli del Napoli non coincidono con i nostri”

Continua poi cosi sul centrocampista azzurro

“Io dico solo che Gaetano non deve perdere tempo a stare in panchina, lui qui è apprezzato ma noi intanto abbiamo fatti altri movimenti in quel ruolo perchè non potevamo aspettare”

