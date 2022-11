Argentina-Messico, probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Gabriella Iannino

Questa sera alle 20 ora italiana, andrà in scena la partita tra l’Argentina e il Messico, e le probabili formazioni prevedono una sfida con tanti “italiani“ sia in campo che in panchina da una parte e dall’altra, tra attuali ed ex giocatori della nostra Serie A.

La sfida tra le due Nazionali è molto importante per gli uomini del commissario tecnico Scaloni, ex giocatore tra le altre della Lazio, i quali devono per forza vincere per non rischiare l’eliminazione già ai gironi dopo la clamorosa sconfitta nella gara d’esordio contro l’Arabia Saudita.

Argentina-Messico

Argentina, le scelte di Scaloni

Il commissario tecnico non dovrebbe cambiare molto i giocatori, ma starebbe pensando di cambiare il modulo passando al 4-3-3 così composto. In porta giocherà Martinez, la difesa sarà a quattro con centrali Lisandro Martinez e Otamendi, mentre sugli esterni agiranno i giocatori del Siviglia Gonçalo Montiel da una parte e Marcos Acuna dall’altra. A centrocampo il ballottaggio è tra Fernandez e l’ex atalantino, ora in forza al Siviglia, Aleandro “Papu” Gomez con il primo in leggero vantaggio. Ai suoi lati, l’ex Udinese Rodrigo De Paul e lo juventino Paredes. Il trio offensivo sembrerebbe essere lo stesso che ha perso contro l’Arabia Saudita ovvero: capitan Leo Messi unica punta con Di Maria e Lautaro Martinez che agiranno ai suoi lati. In questa partita però attenzione alla sorpresa Paulo Dybala, il giocatore della Roma potrebbe subentrare ad uno tra Messi e Lautaro.

Messico, le scelte del Tata Martino

Il CT del Messico Tata Martino opterà per il 4-3-3 con la sicurezza Ochoa tra i pali coperto dalla linea a quattro composta da Montes e Moreno centrali affiancati da Sanchez e Arteaga ad agire da esterni. La linea di centrocampo sarà composta dal centrocampista dell’Ajax Edson Alvarez, Hector Herrera, vecchia conoscenza del Porto e Andres Guardado. Davanti il terminale offensivo sarà Funes Mori supportato dal funambolo del Guadalajara Alexis Vega e il “Chuki” Lozano sui due lati esterni d’attacco.

Argentina-Messico, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; E. Fernandez, De Paul, Paredes; Di Maria, Lautaro Martinez, Messi. CT: Scaloni.

Messico (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Arteaga; Herrera, E. Alvarez, Guardado; Lozano, Funes Mori, Vega. CT: Martino.

Arbitro: Orsato (Ita).

La partita sarà visibile in diretta e in chiaro su Raiuno a partire dalle 20 e in streaming su RaiPlay.

