Arek Milik definisce KK, il miglior difensore al Mondo, ma lui non e’ d’accordo…

Arek Milik, ex attaccante azzurro, ora in forza al Marsiglia, ha dichiarato di recente che a suo dire,il difensore piu’ forte del Mondo e Kalidou Koulibaly. Ma in una intervista rilasciata dal Franco–Senegalese, fresco Campione in Coppa D’ Africa, ad Onze Mondial, la pensa diversamente:

“Non sono d’accordo con nessuno quando si dice questo. Le persone hanno la loro opinione, io provo a dare il massimo in campo e fare il mio lavoro al meglio, cercando di essere uno dei migliori difensori al mondo. Le parole di Arek su di me mi hanno reso felice. Lui è un attaccante di qualità e sapevo che avrebbe fatto bene al Marsiglia. Ho avuto la fortuna di giocare con un grande attaccante come lui. Alcuni sono rimasti sorpresi per i gol fatti a Marsiglia, ma io lo sapevo perché è un centravanti completo. Sa attaccare, difendere, segna da destra, da sinistra, di testa. In allenamento ci sfidavamo continuamente”.

