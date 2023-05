Arda Guler, il trequartista ad un passo dal Napoli. Pronto un esborso da 50 milioni!

Arda Guler ad un passo dal Napoli. La voce che non ti aspetti arriva dalla Turchia, precisamente dal portale Gazeteyaziyor. Secondo quanto riferito nelle ultime ore direttamente da Istanbul, il forte talento classe 2005 di proprietà del Fenerbahce (ex club di Kim, ndr) sarebbe prossimo a trasferirsi al club azzurro. Sarebbe ormai soltanto una questione di tempo: le parti starebbero lavorando alacremente a questo trasferimento, per il quale rimarrebbero da definire soltanto alcuni dettagli.

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto ben 50 milioni di euro pur di portare il forte giocatore in Campania. In Turchia si dicono sicuri che la trattativa sia ben avviata ed ormai vicina alla conclusione, al punto che tra una settimana l’affare potrebbe sbloccarsi ed essere quindi concluso.

Guler viene seguito da tempo dal Napoli, colpito dai mezzi tecnici di un ragazzo che si è imposto come uno dei giovani prospetti più interessanti del panorama internazionale

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati