Arbitri, Marco Serra viene dismesso: futuro al VAR per Irrati e Valeri

Arrivano le conferme ufficiali dalla conferenza di fine stagione dell’Aia, l’associazione italiana arbitri, sugli organici della stagione 2023/2024. Quest’anno alla CAN A-B ci sono otto arbitri effettivi che lasciano, cinque dei quali sono stati rimossi per “valutazioni tecniche motivate”, e tra di loro spicca il nome di Marco Serra (fino al 2015 in CAN B prima dell’unificazione degli ultimi due anni), noto per il gol annullato a Messias due stagioni fa e nella recente stagione conclusa per la controversia con José Mourinho, che probabilmente ha definitivamente segnato il suo futuro.

Le proteste dei giocatori del Milan per il gol non dato da Serra a Messias. Fonte Sky Sport.

Salutano anche Giampiero Miele di Nola (secondo anno), Matteo Gariglio di Pinerolo, Francesco Meraviglia di Pistoia e Daniele Paterna di Teramo (tutti secondo anno ma con una precedente stagione nella CAN B pre-unificazione), oltre al dimissionario Lorenzo Maggioni di Lecco (secondo anno, ma dal 2018-2019 in CAN B) che sarebbe comunque stato sostituito per ragioni tecniche. I due espertissimi Massimiliano Irrati di Pistoia e Paolo Valeri di Roma 2, che si avvicinano ai limiti di età massimi consentiti, passeranno entrambi al Var.

Per quanto riguarda i promossi: dalla CAN PRO arrivano come previsto Bonacina, l’arbitro della finale Foggia-Lecco di andata, Di Marco, Collu, Tremolada e Monaldi. Il presidente dell’AIA, Carlo Pacifici, commenta: “Abbiamo il dovere di proteggere coloro che rappresentano la nostra associazione. Purtroppo devo segnalare un dato allarmante sulla violenza: 340 casi in questa stagione, di cui 108 gravi”.

