Arbitraggio Sassuolo – Napoli: ancora una volta regna la mediocrità

Ieri sera, durante Sassuolo – Napoli, è andato in scena uno spettacolo infimo. No, non ci riferiamo ai calciatori in campo né ai loro rispettivi allenatori. Ci riferiamo, purtroppo, all’arbitro Pezzuto e agli errori che ha commesso durante la partita di ieri sera.

Gli errori arbitrali

La classe arbitrale ieri ha agito in maniera quantomeno discutibile. Ne è un esempio lampante la controversa gestione dei cartellini, che ha inficiato pesantemente la partita degli azzurri. Gli uomini chiave di Spalletti hanno dovuto adeguare il proprio piano gara ad una direzione arbitrale eccessivamente punitiva persino verso i contrasti di gioco più fievoli. Un ulteriore esempio lo si può trovare analizzando i falli fischiati a favore delle due squadre: quelli commessi dal Sassuolo sono 10, mentre quelli commessi dal Napoli sono 19. Nove falli in più sanzionati ai danni dei partenopei. 19 falli in un match in cui Mertens e compagni sono stati in totale gestione della gara fino al 70′. Sembra paradossale ma è così. Inoltre, l’azione che porta al calcio di punizione per il Sassuolo e al gol di Ferrari, nasce da un fallo non visto di Defrel su Rrahmani: una vero e proprio abbaglio determinato dalla scarsa esperienza del direttore di gara Pezzuto che, in un match che può rivelarsi decisivo per il prosieguo in campionato delle due squadre, ha capito davvero poco.

AAA Cercasi esperienza arbitrale

E’ chiaro che la gara di ieri è stata condizionata, quantomeno in parte, dall’inesperienza dell’arbitro. Tale questione non è legata però al direttore di gara stesso. Le responsabilità di queste prestazioni arbitrali mediocri che spesso vediamo durante i match di Serie A, sono da attribuire a coloro che designano tali arbitri inesperti. La Commissione Arbitri Nazionale è a conoscenza di questi pericoli, per tale ragione, i neofiti andrebbero osservati in partite meno importanti, non di certo in gare crocevia della stagione. Si rischia, in questo modo, di falsificare il cammino delle squadre che amiamo.

