In diretta a “Punto Nuovo Sport Show“, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ernesto Apuzzo, allenatore, soffermandosi su Gattuso e le mancanze del Napoli.

“Gattuso peggior allenatore dell’era De Laurentiis? Non sono d’accordo quando lo attaccano in maniera assurda”

“Non sono d’accordo sull’attaccare un allenatore che nelle ultime due partite ha fatto bene, a parte le cose incredibili che hanno fatto i difensori, per le quali non è colpa dell’allenatore. Se l’allenatore li fa giocare in un certo modo, snocciolando gli infortuni di Mertens e Osimhen, ci troviamo con decisioni arbitrali incredibili e con colpe di Gattuso, ma non credo siano solo sue. La classifica rispecchia errori che non vedo nemmeno nei campi di serie C dove ho giocato. Non credo siano cose imputabili all’allenatore. Io credo che dalla partita con l’Inter sia cambiato tutto. Noi con il 4-2-3-1, che a me non piace, abbiamo battuto squadre come Atalanta e Roma. Io a Verona mi sono vergognato e non credo che Gattuso sia un top. La lite doveva essere circoscritta. Sono tutte cose che in una società importante non dovrebbero accadere. Io da presidente non affiderei la squadra a Gattuso“.

“Pioli? C’è un grande campione: Maldini”

“Io mi ricordo che prima che annunciassero l’allenatore tedesco, l’allenatore aveva mancato di rispetto a Maldini e non ricordo chi altro e lui rispose “per favore rispettiamo chi ha giocato al calcio”. Maldini è una grande figura e al Napoli manca una figura del genere”.