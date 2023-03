Aprile profuma di storia, ora toccherà al Napoli scriverla!

Aprile sarà il mese della verità in casa Napoli, con tanti match in calendario, tutti decisivi. Dalla possibilità di vincere matematicamente lo scudetto alla volata in Champions League. Segnati in rosso i tre confronti con il Milan tra campionato e Coppa. Ma non solo. Sicuramente è un mese di quelli che può definire la storia del Napoli, di quelli di cui si parlerà per anni e anni. Un aprile che profuma di storia. Con la definizione di anticipi e posticipi, è completo il calendario degli azzurri con tutte le date e gli orari dei vari match. E dunque prendete carta e penna e cerchiate in rosso le seguenti date.

Napoli-Milan domenica 2 aprile ore 20.45 Lecce-Napoli venerdì 7 aprile ore 19 Milan-Napoli mercoledì 12 aprile ore 21 Napoli-Hellas Verona sabato 15 aprile ore 18 Napoli-Milan martedì 18 aprile ore 21 Juventus-Napoli domenica 23 aprile ore 20.45 Napoli-Salernitana sabato 29 aprile ore 15

