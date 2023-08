Apertura per Kilman, nelle ultime ore torna in auge, quello che era uno dei principali obiettivi del Napoli. Il club partenopeo è sempre alla ricerca del difensore centrale, ogni giorno un nome nuovo sulla lista dei desideri.

Max Kilman, 25enne del Wolverhampton ha ripreso quota, grazie ad un’apertura del club inglese, che accetterebbe un prestito oneroso, con obbligo di riscatto a 30 milioni. A questa soluzione il Napoli sarebbe interessato, ma l’ostacolo è rappresentato dagli agenti del calciatore, che chiedono dei costi di commissione eccessivi, sotto la voce , bonus alla firma. Un problema non di poco conto, considerando quanto De Laurentiis non transigga su questo punto, vedi questione Mertens, di un anno fa.

L’inglese di origini ucraine, piace molto a Garcia, per cui si cercherà una via d’uscita. Anche Kilman è un mancino, che può giocare da esterno, alto 1,94 cm, abitualmente gioca nella difesa a tre, come braccetto di sinistra. Piede tecnico, molto bravo a far salire la squadra, partecipa alla manovra, inserendosi anche in fase offensiva.

In difesa spicca per lettura tattica, fase d’anticipo, prestanza fisica che lo valorizza nei duelli, uno contro uno.

Caratteristiche che ricordano molto quelle di Murillo, il brasiliano che piace alla società azzurra.

Il Corinthians però fiutando l’affare, cerca di monetizzare il più possibile. Rifiutata un’offerta da 8 milioni, della Fiorentina, alzato il costo del cartellino a 20 milioni, considerato che il 20% è di proprietà del calciatore. Cifra spropositata visto il contratto in scadenza, nel Dicembre 2025. Anche il PSG ha fatto un sondaggio sul difensore, con il rischio di far vacillare ulteriormente il prezzo.

Il tempo a disposizione è sempre meno, difficilmente arriverà qualche saldo, su giocatori che hanno molto mercato.

Da questo punto di vista, prima il Napoli riuscirà a chiudere un operazione, più ne guadagnerà sia in termini economici, che sportivi.

