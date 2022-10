Antonio Ottaiano: “Napoli , Rosa di Qualita'”

Antonio Ottaiano agente di calciatori, e’ intervenuto ai microfoni di “Forza Napoli Sempre” in onda su radio Marte, e sul Napoli si e cosi espresso lex procuratore di Lorenzo Insigne:

“l’efficacia come sempre da più situazioni non c’è una verità assoluta dipende dalla qualità nostra indubbiamente qualitativamente dal punto di vista numerico Maggiormente utilizzabile rispetto agli anni scorsi ma dipende anche dalla disponibilità dei calciatori ,diciamo, mi lasciate passare il termine, di serie A , si sentono tutti sullo stesso livello tutte e due non hanno una storicita passata, li devi far sentire come una sorta di posizione privilegiata Allora sono tutti disposti a dare il massimo Non solo accettano il loro ruolo tranquillamente non vive una situazione di diminuzio rispetto agli altri, danno il massimo con l’intento anche eventualmente di poter acquisire Un posto al sole rispetto a qualche altro. Il Napoli ha effettivamente la stessa qualità in tutti, noi possiamo dire che il Napoli tranquillamente sostituisce i calciatori, e la squadra non avverte minimamente disagio Anzi probabile ne guadagni perché la condizione fisica e migliore.”

Su Simeone

“Simeone una cosa straordinaria lui ha fatto delle dichiarazioni che dicono tutto rispetto al suo vivere l’esperienza napoletana, al suo desiderio di vivere, se a questo poi ci aggiungiamo quella quell’evento del gol al primo pallone toccato in Champions, e quant’altro ma sta vivendo questa esperienza ha mille, quindi il rapporto mentale è fondamentale mi Calciatore, oggi l tutto riesce,tutto va bene, perche’mentalmente sta bene”

Su Rrhamani

“Indubbiamente è una perdita, racmani stava facendo bene, Indubbiamente stava facendo un ottimo lavoro, ma si hanno a disposizione degli ottimi sostituti. Io non mi fascerei la testa, ricordando l’episodio della scienza di kulibaly che fu sostituito da con Jesus, non si accorse nessuno dell’assenza del senegalese Quindi come vedi Quindi come vedi, molte volte, È chiaro che un incidente che non ci voleva, però prendiamo la in maniera più leggera sapendo chi chi lo sostituirà potrà fare altrettanto bene Ostigard è Jesus sono degli ottimi sostituti “

