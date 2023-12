Antonio Juliano, il capitano che non morirà mai

Ci ha lasciato Antonio Juliano il capitano vero del Napoli, quello più longevo per militanza e storia, 1961/1978 diciassette stagioni di cui 12 da capitano! Un vero e proprio Totem che ha rappresentato in quegli anni, e non solo, la napoletanità che non tradisce per una manciata di milioni in più rispetto al legame del sangue partenopeo che scorreva nelle sue vene!

Totonno, come veniva chiamato dai suoi fratelli napoletani, ci lascia alla veneranda età di 80 anni dove il dolore per la sua dipartita, contrasta con la gioia dei ricordi che legano le generazioni, che ne hanno vissuta le gesta, in sorrisi e rimpianti ma soprattutto ringraziamenti, per aver portato a Napoli, grazie alla sua testardaggine ed il legame con il dirigente di allora Dino Celentano, Diego Armando Maradona, per regalare scudetto e trionfi al suo popolo dove lui purtroppo in carriera, sia da atleta che da manager, non vi era riuscito.

Juliano è stato sempre un combattivo, uno di quei centrocampisti che lottava su ogni palla e non si arrendeva mai, e questo suo spirito battagliero si era mostrato anche nel lottare conto una grave malattia, dove sembrava aver superato il momento no, ma poi purtroppo il fato ha deciso che il suo tempo fosse giunto al termine, ed oggi si e spento il suo corpo, ma non certo Totonno, perché’ i capitani veri non moriranno mai…e lui, l’uomo di San Giovanni a Teduccio, con le stimmate di Fuorigrotta resterà sempre il capitano di quella Napoli

Un fine conoscitore di questo fantastico sport, al quale ha dedicato gran parte della sua vita con dedizione e professionalità, diventato capitano del Napoli a soli 23 anni, collezionando anche con la Nazionale 18 presenze, un Europeo da vincitore nel 1968, e tre Mondiali di cui ha fatto parte.

Antonio Juliano, una volta dismessi gli scarpini, diventa manager del Napoli, ed anche li mostra la sua grandezza nel portare in azzurro i fuoriclasse d quegli anni, Ruud Krol, il libero dell’Ajax, ancora oggi amato dal popolo napoletano, ed il Re del Calcio, Diego Armando Maradona, il Re del Calcio Mondiale, grazie al quale a Napoli atterrò il tricolore, ed il trionfo in Coppa Uefa!

Molte volte quando una persona cara ci lascia sembra che le parole si esauriscono rispetto al dolore della sua perdita, e probabilmente per tutti i tifosi e non del Napoli sarà senz’ altro cosi, ma preferisco ricordare il capitano con un sorriso ed il ringraziamento per tutto ciò che ha dato alla squadra, societa’ ed i napoletani, quindi buon viaggio Antonio Juliano, ed una volta in Paradiso ricorda, ora Dio avrà al suo fianco un’altro capitano, questa volta non Argentino… ma scugnizzo napoletano!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati