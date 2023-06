Antonio Giordano pazzo di questo caciatore: “Puo’ fare di tutto…anche il caffe’!”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Che ruolo farebbe Teun Koopmeiners nel Napoli? Può fare tutto, anche portare il caffè. Se viene, lo fa per giocare e perché, eventualmente, è partito Piotr Zielinski. Certi movimenti, li fai soli se ci sono delle uscite”

Il centrocampista della Nazionale Olandese, lo ricordiamo, ha una valutazione molto elevata, compresa tra i trenta e i quaranta milioni di euro: di conseguenza, per il Napoli – come per altre società – non sarebbe facile aggiudicarsi il suo cartellino.

Seguito già quando militava in Eredivisie, il calciatore della Dea si è imposto in Serie A come uno dei migliori interpreti del ruolo, potendo combinare fisicità, tecnica ed abilità negli inserimenti su palla inattiva.

