Antonio Giordano: “Maksimovic vorrebbe restare. Il Belgio dovrebbe preoccuparsi dell’Italia”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Antonio Giordano.

La firma de “Il Corriere dello Sport” ha ripreso la notizia circolata nei giorni scorsi su un possibile passaggio di Nikola Maksimovic al Valencia. Giordano va oltre e aggiunge di tenere d’occhio pure qualche club di Premier League interessato al difensore centrale. “Il Napoli cerca sicuramente uno o due difensori. Maksimovic vorrebbe restare? Credo che sia un suo desiderio e forse si porta appresso anche il rimpianto di non aver accettato il rinnovo un anno fa. Lui ha avuto delle offerte dal Betis Siviglia, dal West Ham e dal Crystal Palace ma non ha deciso. Immagino stia aspettando che il Napoli ci ripensi…“.

Non poteva mancare un passaggio sugli Europei. Innanzitutto gettando uno sguardo al prossimo avversario dell’Italia: il Belgio. “Con De Bruyne e Hazard è una squadra, senza un’altra. L’Italia ha già dimostrato, di poter battere una squadra con così tanta muscolarità e talento. Anche loro dovrebbero preoccuparsi della Nazionale italiana...”.

La sorpresa, ovviamente, è stata l’eliminazione della Francia. “Ieri è andata via la favorita numero 1. Si rivaluta un po’ l’Italia? Se andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi 10 giorni l’Italia non aveva battuto una banda di scappati di casa. Altrimenti ce la cantiamo e suoniamo come piace a noi. Il calcio può essere giudicato anche al di là dei risultati. Nessuna squadra, a livello estetico, ha giocato come l’Italia nelle prime 3 partite e nel supplementare con l’Austria. La Francia dopo il rigore sbagliato da Ricardo Rodriguez ha fatto qualcosa di paranormale. Ma tutto rientra nel senso d’appartenenza di talenti troppo grossi, perché non è mai stata una squadra“.

La rassegna continentale suscita l’interesse di società e operatori di mercato, a caccia di nuovi talenti da coltivare, magari sperando di concludere un affare vantaggioso a costi limitati. Insomma, la tipica operazione portata avanti dal Napoli. “Un giocatore da Napoli visto all’Europeo? Ce ne sono stati parecchi da calcio italiano, la qualità è sembrata molto alta, si è abbassato il dislivello tra le grandi squadre e le medio-piccole. Zuber come vice Insigne? Non lo so, come vice, altro sì. Fabiàn Ruiz? Al momento costa circa 60 milioni. Ma bisogna stare attenti quando si fanno le cifre”.

Il veleno, com’è tradizione, sta sempre nella coda. Giordano ritorna su quanto accaduto al Napoli Basket, fresco di promozione in A1. “Cori razzisti contro il Napoli basket a Udine? Sono abituato a ragionare su visioni più ampie. So che ci sono troppi imbecilli dai quali voglio stare lontano, sono indecenti. Tutto quello che fanno e dicono appartiene a un mondo superato. Ma sono 40 anni che vado a Udine, da amici, venendo accolto con affetto. Non sono razzisti ma vivono a contatto con dei deficienti, come anche noi“.

Leggi anche le considerazioni di Antonio Corbo sulla conferenza stampa di ADL

Se vuoi sapere di più sul calcio internazionale, segui www.persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati