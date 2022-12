Antonio Giordano: “A Napoli ossessionati dalla Juve”

Antonio Giordano, giornalista ed inviato della redazione del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“A Napoli sono tutti ossessionati dalla Juventus, questo deriva dal conflitto storico tra le due squadre. Ce ne sono state tante, anche di recente…. Io non sono certo un difensore della Juve, ma voglio che emerga la verità. Il caso della Juve è un caso eclatante. E’ un caso-pilota. Rifugiarsi nella banalità, come capita a qualcuno delle istituzioni che dice di voler aspettare il corso della giustizia, fa venire i brividi, perché c’era già la percezione che qualcosa non andasse”.

Giordano inoltre aggiunge

“Il sistema di controllo della Federcalcio è deragliato, ed è successo molto prima che accadesse questo: di operazioni un po’ bislacche, per così dire, se ne sono viste tante… Sono situazioni al limite della regolarità? Ben oltre la regolarità. Lo hanno fatto in tutti, in tanti, deragliando oltre la legalità. Le intercettazioni che stanno uscendo non sono imbarazzanti, sono inquietanti: rappresentano una realtà inimmaginabile”.

