Antonio Di Natale complimenti e ringraziamenti a mister Spalletti: “Da Napoletano, ed amico, gli dico grazie!”

L’ex attaccante Totò Di Natale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Goal Italia sui temi attuali del calcio italiano e non solo. A seguire le sue principali parole.

“Vanno fatti i complimenti al Napoli, a Spalletti e ai suoi tifosi per lo scudetto. Sono ancora amico col mister, ci sentiamo spesso anche con tutto lo staff. Da napoletano dico che tutti ringraziano Spalletti per il lavoro svolto. Ha portato lo scudetto e a Napoli si festeggia ancora. Se ha preso la decisione di andare via significa che il suo ciclo era finito. Se l’allenatore sente di non potere dare più quello che ha dato è giusto che lasci. Verrà ringraziato in eterno per lo scudetto portato dopo 33 anni. Juventus? L’ho rifiutata più volte, sono stato vicino al trasferimento ma non me la sono sentita. L’Udinese era la mia famiglia, stavo benissimo e non ho mai voluto lasciarla”.

