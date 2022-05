Antonio Corbo su KK: “Sono calciatori non Poeti”

Duro monito del giornalista ed editorialista di Repubblica, Antonio Corbo, storico del giornalismo partenopeo, nei confronti di Kalidou Koulibaly che na suo dire, in un articolo pubblicato nella edizione odierna, abbia rinunciato ad un’ offerta di ADL di 6 milioni lordi all’ anno.. Ecco le dichiarazioni di Antonio Corbo apparse oggi su Repubblica:

“Si è pentito di aver rifiutato proposte indecenti su Koulibaly, ora che il neopromosso capitano mostra perplessità sul rinnovo. Si è forse accorto che tra un anno potrebbe vendersi al primo squillo. Dodici milioni lordi, sei netti, gli sembrano pochi per un campionato che lo vedrà impegnato in Qatar per tutto l’autunno con il Senegal, come l’inverno scorso nella Coppa d’Africa. Non è la prima bandiera che ammaina se stessa. Sono calciatori, non poeti”.

