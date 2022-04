Antonio Corbo: “Spalletti, un punto in piu’ di Gattuso, davvero poco per lo scudetto”

Antonio Corbo, una delle grandi firme del giornalismo partenopeo, nel suo blog su Repubblica, Il Graffio, racconta, nelle edizione odierna del quotidiano, la storia di una partita, quella tra Napoli e Roma, e su come si sia spento ogni sogno scudetto per gli azzurri ed il capitano Lorenzo Insigne, che sicuramente auspicava un finale diverso da quello reale:

Le lacrime del Capitano…

Nelle lacrime di Insigne c’è la fine di un sogno che forse era solo suo. Il Napoli non ha mai creduto di vincere lo scudetto. Mai era stato così facile conquistarlo: neanche le otto vittorie nelle prime otto gare avevano reso credibile la conquista del terzo titolo, proprio la Roma con il pareggio del 24 ottobre lo aveva brutalmente posto davanti ad un dilemma. Ci sei o no? Evidentemente no, perché la squadra in autunno rallenta, fatalmente condizionata da traumi di gioco e infortuni muscolari, innegabili certo, ma frequenti e numerosi anche per altre. Incide anche quel male oscuro che da tempo perseguita il Napoli, la discontinuità.

La sindrome dell a vittoria…

. La sindrome di dover vincere ad ogni costo partite che valgono scatti nel futuro, voli di fantasia, partite che sembrano facili e si complicano in puerili abbandoni. Spalletti sembrava l’allenatore giusto, sornione, maturo per dare stabilità. Diventa anche lui discontinuo, alternando direzioni magistrali e geniali correzioni dopo errori di formazione a inspiegabile disincanto. Con la Fiorentina nell’ultima sconfitta, un esempio. E ieri, nella partita che segna un punto di confine tra una fondata illusione lunga 33 partite e la sola difesa di zona Champions. La discontinuità tradisce l’immaturità di una squadra senza un solo giocatore che abbia vinto lo scudetto

I Limiti del tecnico Spalletti…

Vi è riuscito Spalletti, ma con lo Zenit di San Pietroburgo. Un limite è anche il divario tra fuori e dentro: 37 punti in16 gare esterne, solo 30 in 17 interne. Si è mai capito perché? Sorprendente un altro dato: dopo 33 partite il Napoli ha 67 punti, solo uno più di Gattuso l’anno scorso nello stesso parziale. La prova ulteriore di quanto sia più morbido questo campionato: il Milan capolista viaggia alla media punti di 2,151. L’Inter 2021 è stata campione la capolista con 91 punti, media 2,394. Se non questo, qual era il campionato del sogno?

L’illusione del rigore e gli errori del tecnico

Dopo il rigore iniziale Insigne esulta mostrando lo stemma sulla maglia con fanciullesco orgoglio napoletano prossimo migrante. Una gara di grande impegno. Ma il pareggio segna il crollo della ripresa. L’infortunio di Lobotka fa cadere in errore Spalletti che rimette Fabian Ruiz al centro, a sinistra Zielinski. Due che brillano quest’anno come due lampade fulminate. Il sovraccarico al centro fa scoppiare anche Anguissa. Spalletti se ne accorge e si precipita a chiamare Demme. Ci si mette anche l’esclusione di Osimhen: ingabbiato e slegato dalla squadra nel primo tempo con gli ottimi esterni Lozano e Insigne, esce proprio quando indovina negli spazi i suoi classici strappi. Il monumentale Koulibaly e l’eccellente Mario Rui provano a difendere una squadra che lascia solo Milan e Inter a lottare. Per un sogno che fa ora piangere l’unico napoletano del Napoli.

