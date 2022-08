Antonio Corbo: “Spalletti ricrei un nuovo Napoli”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista del quotidiano Repubblica, e’ stato intervistato a “Si gonfia la rete“, e sulla gara di ieri si e cosi espresso:

“Il problema del Napoli va analizzato, il problema è cioe’, De Laurentis, Spalletti, Giuntolì, devono chiarire gli accordi. Il Napoli ha fatto un mercato da grande club, e devi avere ambizioni da grande club. Se invece si continua a sottovalutare come se gli acquisti del Napoli siano venuti per compensare i multi di organico, Allora non abbiamo capito niente. Qui c’è un problema molto, molto importante.

Attenzione, è un problema di fondo, Il Napoli ha fatto una campagna acquisti straordinaria, e questo deve capirlo anche Spalletti, deve capire che gli sono stati dati dei giocatori molto interessanti, per una squadra molto Ambiziosa, che deve essere assemblata, se occorrono dei pezzi importanti di ricambio per la mia macchina io non posso aspettare che si rompa la pompa, il radiatore, o il carburatore per poi metterla a posto. Il Napoli va di programmato rapidamente,

Per i giocatori che ci sono, A Ndombele, ad esempio, devi procurargli un posto, Nel Napoli si è verificata una specie di Implosione, Vi sono degli esempi, Come giocatori straordinari, cito Lobotka ed Osimhen, non appena si è parlato. Vuoi di Ronaldo, oppure l’avvento di Raspadori, ha portato un po’di scompiglio.. Per me il Napoli quest’anno ha delle potenzialità davvero molto, molto forti, forti, Spalletti deve mettersi a Ragionare, gli sono stati dati dei giocatori da studiare ed insieme deve creare giocatori

Un nuovo Napoli, non si può stare sempre con giocatori uguali ed attendere che si faccia male uno per entrare l’altro, giocatori bisogna capire che il Napoli ha dei giocatori molto interessanti. E far si l’altro, che il Napoli diventi una nuova realtà, In pratica. Due squadre in una. Il Napoli deve avere delle ambizioni. Se cominciamo a parlare di condomini, Va bene così, questo è il Napoli, non andiamo da nessuna parte, O si dice che il Napoli

ha fatto questi acquisti per fare un grande salto di qualità, oppure… Il Napoli è molto più forte di prima. e si dica Il Napoli ha fatto degli acquisti per fare un grande salto di qualità, E ciò avviene attraverso una riforma tattica. Resto del mio avviso. Che il Napoli ha subito un’implusione tra il vecchio gruppo di calciatori, ed i nuovi arrivati, e su questo il tecnico ne risponde in prima persona”

.RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati