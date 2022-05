Antonio Corbo: “Spalletti chiede piu’ fisicita’…ma poi si vince con Mertens in campo”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, e’ intervenuto alla radio ufficale del Calcio Napoli, dichiarando quanto segue su Spalletti

“Io devpo ringraziare Spalletti, perche mi mette di buon umore, perche se vedi la partita di ieri, uno dei migliori in campo e stato Mertens, che con la fisicita’ c’entra poco! Io, sempre con il sorriso, mi permetto di dire a Spalletti che se Mertens avesse giocato di piu’ accanto ad Osimhen,e non solo 10 minuti, sarebbero forse molti di piu’. E probabilmente a quest’ ora avremmo lottato fino in fondo per lo scudetto”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati