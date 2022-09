Antonio Corbo: “Si al Turnover, Ma con punti fermi!”

Antonio Corbo, giornalista ed editrialista di Repubblica, nel suo blog, “Il Graffio”, analizza il campionato ed il momento del Napoli tra Coppa, turnover e …Milan. Ecco le parole di Antonio Corbo:

“Mai così confuso il campionato dopo sei giornate, la classifica fatica a sgranarsi, una linea di confine tra prima fascia e seconda si traccia dopo le prime 9, per comprendere anche la Juventus. Rubando l’immagine a Spalletti che un anno fa inseriva il Napoli capolista tra le sette sorelle dello scudetto, oggi ce ne sono due in più. Anche il calcio segue le tendenze, tempo di famiglie allargate. Trascurando i punti, a 14 segnala tre squadre già protagoniste.

Quelle che hanno più futuro. L’Atalanta c’è sempre per la sua costante capacità di aggredire, ma due sembrano più forti in prospettiva. Il Milan campione potente, equilibrato e coeso da battere in inferiorità numerica la Samp. Accanto, c’è solo il Napoli. Ed ecco domenica la prima sfida scudetto dell’anno. Il Milan si presenta senza lo squalificato Rafael Leao, ciclone portoghese sulla fascia sinistra, il Napoli a sua volta prevede il disagio del posticipo di Champions con i Rangers.

Corbo sul Malumore di Spalletti

Un giorno di riposo in meno, lo sfibrante viaggio in Scozia, la chiusura del settore ospiti sono ulteriori difficoltà per il Napoli. Ma ad elevare la tensione pensa Spalletti. Confida due elementi di malumore. Il primo rivolto all’ambiente: “Non cadere nella trappola dei giochini sulle formazioni”. A Spalletti non piace che si discuta sulle sue scelte, chiaro. Il secondo ad Aurelio De Laurentiis. Rimarca che “nel giochino va compreso il presidente”.

È un segnale di insofferenza da non trascurare. Vorrebbe che le formazioni non fossero discusse da nessuno, “presidente compreso”. De Laurentis ha finto di non sentire né leggere. Torna da Venezia dove ha consegnato al Festival un premio che è l’orgoglio della sua famiglia, dedicato alla memoria del padre, esemplare uomo di spettacolo. “Il Luigi De Laurentiis opera prima 2022”. Saggia la strategia del silenzio, apprezzata anche nei mesi scorsi, quando l’allenatore ipotizzava “con questa squadra” grandi difficoltà per il solo ripetere la qualificazione Champions

Aurelio De Laurentiis…sempre sul pezzo!

. Si era battuto per le conferme. Nessuno immaginava “con questa squadra” primo posto e sfida occhi negli occhi al Milan. Meglio sminare il percorso, sarà giusto far giocare tutti, meglio evitare tuttavia l’ancora malconcio Ndombele con il Lecce e con lo Spezia. Due primi tempi gettati nel cestino. Il Napoli chiede punti fermi come Lobotka e Zielinski nella nuova struttura, scelte nette, distanze e intese codificate tra uomini e reparti. Altrimenti è come far volare un aereo senza i due piloti.“

