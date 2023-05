Antonio Corbo non ha dubbi: “Spalletti andrà via! Adl ha già il sostituto…”

Luciano Spalletti allenerà il Napoli anche la prossima stagione? Per Antonio Corbo non ci sono dubbi: sarà addio. Il giornalista nel suo editoriale per Repubblica scrive:

“Possono scorrere i titoli di coda, finisce lo spettacolo ma rimane lo scudetto con la voglia di rivincerlo. Sul nome del nuovo allenatore bisogna aspettare poco. De Laurentiis lo ha scelto da tempo, non l’ha comunicato anche a Giuntoli, libero anche lui di andare alla Juve. Uno strappo dopo l’altro che meritano una riflessione.

Venerdì scorso una cena per evitare che il rapporto scada nella vacuità dei messaggi criptici. De Laurentiis la definisce la cena dell’amicizia e del buonumore, non proprio così se è presente il serissimo Chiavelli oltre ad un aspirante direttore sportivo di fresco diploma vicino alla famiglia De Laurentiis, Antonio Sinicropi, compagno di Valentina, figlia del presidente. Anche giovedì pomeriggio Spalletti incontra De Laurentiis a Castel Volturno, senza trovare un accordo. Fallisce l’ultimo tentativo. Il Napoli cerca ora un allenatore. Ha valutato con attenzione durante l’anno Italiano della Fiorentina, Dionisi del Sassuolo, Palladino del Monza. Dopo lo strappo, ne cerca uno di grande nome. La società valuta anche nuovi sponsor a prezzi più alti, da scudetto”.

