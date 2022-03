Antonio Corbo: Nazionale ed Insigne, il flop del calcio lento

Nel consueto editoriale di La Repubblica, Antonio Corbo, ha trattato l’argomento Nazionale-Insigne, spiegando i motivi del flop per entrambi, e di come ne esca malconcio il capitano del Napoli: Dopo il trionfo europeo vinto con sfrontata allegria, la Nazionale e Insigne somigliavano troppo per andare lontano insieme. Con gli stessi difetti non potevano che seguire lo stesso destino. Restano fuori del Mondiale 2022 perché danzano calcio lento, in un contesto sempre più veloce, aggressivo, verticale. Non sanno più superare l’avversario nei duelli diretti. Se a destra manca Chiesa e a sinistra Insigne non sfonda ma passare la palla dietro, chi crea spazi di luce per segnare? Mancini è stato costretto a far giocare Insigne. Peggio quando pensava di convocare Balotelli o ha promosso a trent’anni in Nazionale Joao Pedro, brasiliano naturalizzato italiano che lotta per non retrocedere. Decisione definita pittoresca con cortese ironia. Al coraggio la Nazionale ha preferito la scommessa: gioca chi mi rimane dei campioni d’Europa, vediamo come va. Ma Insigne esce come la prima vittima del Ct e del suo immobilismo.

IL GIORNALISTA SI SOFFERMA ANCHE SULL’ARGOMENTO NAPOLI-INSIGNE, E SU COME DOVRA’ LAVORARE SPALLETTI, RICORDANDO I RAPPORTI CON I VARI ALLENATORI PRECEDENTI

Tocca ora a Spalletti decidere: non può ignorare lo smacco mondiale di Palermo. Gli ritorna un fantasista avvilito. Né ha fatto abbastanza quest’anno per far giocare meglio il capitano migrante del suo Napoli. Se tecnica e tattica hanno ancora un senso, parliamone. Insigne ha una carriera importante, 426 presenze e 118 gol Napoli sono tanti. Ma i suoi picchi coincidono con il triennio di Sarri, allora sosia italiano del miglior Guardiola. Al religioso possesso palla, Insigne ha aggiunto i suoi 4 numeri: scatto con finta e controfinta a sinistra, sterzata in area, il tiro a giro, assist di taglio da sinistra a destra per Callejon. Via Sarri, Insigne ha pensato di meritare fortuna all’estero. Si è affidato al loquace Mino Raiola. Le promesse del disinvolto agente di Nocera Inferiore e il nuovo gioco di Ancelotti hanno spinto Insigne ai margini del progetto, i cattivi rapporti con l’allenatore nel turbolento autunno 2019. Quei 19 gol nel campionato scorso provano la felice intesa con Gattuso al punto che prima dell’infausto finale con il Verona fu chiesta dal capitano la conferma dell’allenatore, negata da De Laurentiis.

IL GIORNALISTA CONCLUDE POI CON L’ANALISI FINALE SOCIETA’-iNSIGNE -PROCURATORE

II presidente non ha concesso neanche un lungo e più lauto al 31enne Insigne. Ai malumori si è aggiunto un ruolo indefinito: non più la profondità a sinistra, ma la tendenza al centro che ha prodotto un solo gol su azione, massima libertà al difensore sinistro avversario, frequenti sostituzioni, ingorghi tattici con Zielinski. Il nuovo agente, più energico e pragmatico, gli assicura un ricco tramonto in Canada. Ma era forse da preferire uno strappo netto. Insigne non immaginava tante avversità: fuori dal Mondiale e in bilico nel Napoli. Contro l’aggressiva Atalanta, moralmente depresso e con ruolo opaco, Spalletti lo farà giocare? Dura la vita del migrante ancora prima di partire.

