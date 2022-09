Antonio Corbo: “Napoli, Magistralmente Organizzato”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista del quotidiano Repubblica, racconta, nel suo Blog “Il Graffio“l la gara dell’Olimpico, vinta dal Napoli contro la Lazio per 2 a 1. Ecco quanto scritto e pubblica stamane:

Aveva rassicurato tutti sui suoi progetti: altissimi, li ha definiti venerdì. Quando era ancora scosso dalle critiche. Ovvio, il primo era sfidare Sarri, toscano di storie non parallele dalla sua, con caparbio culto dell’estetica. Con la vanità come stile di gioco. Con il record dei 91 punti nella storia del Napoli. Con uno scudetto sfiorato e fallito anche lui. Un’ombra forse fastidiosa per Spalletti, arrivato al Napoli con una serie di conti da chiudere nella sua carriera.

Antonio Corbo parte dall’Inizio

Avrà sofferto all’inizio però Spalletti, non si aspetta un avvio così opaco del Napoli né un puntiglioso pressing ordinato da Sarri a Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Temerario assalto dalla catena destra della Lazio. Intensa e veloce la pressione, si accredita con il gol lampo, dopo qualche minuto. Firmato da Zaccagni, a lungo braccato dal Napoli un anno fa. Ma la corsia destra della Lazio, pensa com’è cinico e baro il calcio, segna dopo meno di mezz’ora una inversione di tendenza. Consente al Napoli di risalire la corrente. Proprio qui, dove Sarri credeva di aver trovato la chiave con i raddoppi difensivi di Lazzari su Patric. L’espediente si rivela poco efficace perché dopo un inizio più impacciato che silente, prende quota Kvaratskhelia, è lui che apre un varco sul fianco destro laziale. Patric stenta a fermarlo, ci si mette anche Lazzari, uno che nasce esterno alto di una linea a 5, ma che Sarri ingabbia come quarto a destra della difesa. In realtà la Lazio ne spende due, Patric e Lazzari, per il solo Kvaratskhelia. Gli effetti sono interessanti, perché lo squilibrio che la Lazio subisce è tradotto in superiorità numerica tra le linee, potendo avanzare in libertà Zielinski. Non gli crea intralcio Milenkovic, mediano di destra, lo stesso che subisce come uno choc da un contrasto goffamente perso con il solito Kvaratskhelia, un piccolo diavolo che moltiplica scatti e dribbling sulla zona sinistra del Napoli, ormai ribaltata in suo favore.

Antonio Corbo e il gol Di Kim

Il pareggio di Kim con una cinica testata, un balzo da giocatore di basket, convalida le ritrovate ambizioni del Napoli, magistralmente organizzato da Lobotka, finalmente tornato al centro di una mediana con Anguissa ed uno Zielinski che sembra avvertire Ndombole, dovrà impegnarsi molto per riprendergli il posto. Ieri gli ha lasciato solo pochi minuti. Si prevede una mediana sempre più spesso a tre, visto l’insuccesso del tandem di centrocampo con il Lecce e la ribalda spedizione di ieri a Roma.

… e la reazione di Sarri

Sarri ha la faccia irata delle peggiori quando prova a correggere la sua formazione, ritirando Zaccagni e Luis Alberto, un fantasista riapparso dal primo minuto dopo le ritrosie del suo allenatore che preferisce lanciarlo dalla panchina. Ne sarà pentito stavolta. Il Napoli ha intanto già raddoppiato con il solito Kvara, elegante la sponda di Anguissa dopo una felice mattana di Politano, fcon pieno merito subentrato a Lozano, uscito per un colpo alla testa

Corbo Elogia il Napoli

Un Napoli così energico nel riprendersi la partita Sarri non se l’aspettava. Spalletti sembra confortato, ha rivisto la squadra che cercava dopo le prime due vittorie: può recuperare Raspadori ed Elmas, usciti con il broncio mercoledì, richiamando Kvara e Zielinski, due protagonisti della serata. Da non dimenticare Meret. Bravo anche ieri, più forte di pregiudizi e ostilità. Navas può godersi Parigi, au revoir.

