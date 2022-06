Antonio Corbo: “Mertens puo’ dare tantissimo, ma non meritevole di 4 milioni l’anno”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, ha parlato alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e su Mertens si e’ espresso cosi:

“Si deve guardare avanti. Io ho molta simpatia per Mertens e credo che i napoletani debbano avere molta gratitudine per quanto ha dato sul campo Mertens e per come ha saputo onorare la città che lo ha ospitato è stato UN ospite, è stato un. Cittadino da testimone quasi di Napoli. Però il calcio si fa con i fatti. Allora comincia un campionato, il il grande Mertens e alla soglia dei 34 anni. Il campionato italiano non è tecnicamente elevato, ma è molto sfibrante. Si fanno anche tre partite in una settimana. Io credo che poteva rimanere Mertens, se avesse ovviamente accettato una proposta adeguata ed equa rispetto a quello che può. Dare io ricordo un principio che è molto cinico, noi uomini e donne, siamo quello che possiamo dare ad una società, ad un ospedale, ad un ad una redazione, ad una, ad un ente privato pubblico. Quello che possiamo dare da domani quello che abbiamo fatto. Fino a ieri non conta, noi siamo uomini e donne senza passato. Quindi un giocatore che è stato anche per lui, magari è un giocatore rispettabilissimo, però bisogna capire quanto possa veramente dare a partire da domani. Secondo me Mertens. può dare tantissimo e certamente non può dare un contributo pari ai quattro milioni che ha messo in preventivo”

