Antonio Corbo: “Meret una vittima del Napoli, dispiace per il suo errore drammatico”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Meret e sul momento no del Napoli:

“Dispiace per l’errore drammatico di Meret, aveva fatto ottimi interventi, lui è una delle vittime di questo Napoli che vive di incertezze. E’ un Napoli discontinuo, ma da prima dell’arrivo di Spalletti ed alcuni elementi sono al di sotto del loro minimo per poter essere da Scudetto, il pensiero va a Malcuit. Fabian e Anguissa erano stanchi, sono pure fuori forma, dovevano correre all’indietro, forse bisognava togliere un esterno e rinforzare la mediana, ma da parecchio Spalletti sbaglia le scelte mentre all’inizio va detto che le leggeva benissimo quasi tutte. ADL? Troppo emotivo, ha ordinato il ritiro ed ora pare che non si applichi più, è stato deformato in incontri e dimostrano che c’è bisogno di riorganizzazione anche se i lati positivi del club sono superiori a quelli negativi”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati