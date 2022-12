Antonio Corbo: “Josko Gvardiol seguito dal Napoli”

Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica riferisce quanto segue:, sulle vicende d mercato azzurre:

“Tra le note positive che il Napoli può trarre c’è anche il caso Osimhen. È uno dei rari giocatori di club europei che vede aumentare la sua quotazione di mercato senza aver partecipato ai Mondiali. Il Qatar 2022 registra l’assenza dei più forti attaccanti, con Osimhen un altro è il norvegese Haaland. Si dimostra una carenza di attaccanti capaci di cambiare da soli la partita. Osimhen è uno di questi. Fatale che diventi la nuova stella del mercato. Gran colpo di Giuntoli, certe stagioni non cominciano per caso. Esclusi Mbappé e Messi, chi c’è?”.

Corbo poi aggiunge:

“In Qatar resiste infatti stagionato Giroud. La Spagna, fallito con il falso 9 Marco Asensio ventiseienne cemtrocampista, adatta Morata. In altri ruoli spuntano giovani interessanti. Il migliore: il ventenne croato Josko Gvardiol definito dal suo allenatore Zlokko Dalic

“il miglior centrale del mondo” è un difensore del Lipsia, ex Dinamo Zagabria, osservato anche dal Napoli, obiettivo del Chelsea e ancora prima dalla Juve, ora costretta a ritirarsi dall’asta. Fuori dagli ottavi con il suo Ghana, ma in evidenza nella prima fase, Mohammed Kudus, ora all’Ajax. Segnò al Napoli. Il suo violento sinistro l’ha portato via da miseria e minigang del Ghana”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati