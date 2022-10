Antonio Corbo: ” Il Napoli Corre, Con Osimhen in fila, che attende”

Rallenta anche l’Udinese, il Napoli accelera ancora, tutte le altre 19 sembrano coperte dagli sbuffi di fumi del bolide azzurro. I numeri certificano la sua superiorità persino più dei suoi valori tecnici. Trentacinque gol in 12 partite, media 2,916, un urlo ogni mezz’ora, ieri segnati da 4 giocatori diversi, 12 in A finora. Questa bulimia realizzativa rileva altri pregi del suo congegno offensivo. Non dipende dagli estri di un solo bomber, trae profitto dai 5 cambi e ora finge di non vedere in prossimità una curva stretta. Spalletti avrà l’imbarazzo che gli invidiano altri allenatori italiani: convincere Osimhen a mettersi in fila per rientrare. Il nigeriano biondo, irrequieto e dal galoppo travolgente, è stato solo spettatore di grasse vittorie. Tre ai Ranger, 6 all’Ajax, 3 al Torino, i 4 di ieri alle Cremonese che portano il Napoli a superare un platonico traguardo, più di 3.500 in serie A, per la precisione 3.502.

Corbo racconta la 7^vittoria…

Questa sbornia di cifre non racconta bene la settima vittoria, forse la più opaca per qualche grigiore nel primo tempo e gli affanni della ripresa. Facili da spiegare. Prima, il calo di tensione per il minor contributo del centrocampo. Lobotka come sempre tra i migliori deve inventarsele tutte per sfuggire al ruvido controllo di Felix Afena-Gyan, 19enne ghanese, ex Roma prima e dell’argentino Escalante poi. Non appaiono a regime gli altri due centrocampisti. L’impreparato Ndombele riproposto nel ruolo di Zielinski mediano sinistro del 4-3-3 e lo stesso Anguissa, sotto tono rispetto alle ultime vigorose prove.

Dopo il pari, un attonito Spalletti, pensa a una prova di forza. Sostituire Ndombele con Simeone, un mediano con una punta, quando ce ne sono altre: troppe. Politano autore del primo gol su rigore procurato da Kvaratskhelia, l’ondivago Raspadori che rende meglio quando in posizione più defilata gioca da Finto Nuove e Kvaratskhelia. Come chi si affaccia pericolosamente da un balcone. Giocoforza passa al 4-2-3-1. Lo sbilanciato Napoli perde gli equilibri, senza la collaudata fisionomia favorisce il più ampio volume di gioco della Cremonese. Qui Spalletti ha la lucidità di correggersi in tempo utile: opportuna la retromarcia. Toglie Raspadori e inserisce Zielinski, restituendo al Napoli il 4-3-3 che ormai indossa con più disinvoltura.

Si torna al 4-3-3…

Da questa nuova, instabile condizione, sullo sgradito 1-1 e con l’insidiosa Cremonese si registrano due eventi favorevoli. Spalletti non è così orgoglioso da insistere nell’errore, torna finalmente al modulo amico (fuori Ndombele e con Zielinski il 4-3-3) ma è premiato per fede e pazienza. Lascia in campo Kvaratskhelia nonostante la sua soggezione sulla sinistra a Sernicola ed è un investimento prezioso. Si rivela un amico toscano di Fucecchio, Massimiliano Alvini: allarga l’ampiezza dell’attacco cremonese, con Sernicola e Valeri che spingono a destra e sinistra per dare i cross a Ciofani. È il crollo della Cremonese. Si aprono le fasce. Mario Rui e il recuperato Kvaratskhelia da sinistra e Di Lorenzo da destra mandano in gol Simeone nel finale e dopo il novantesimo Lozano e Olivera. Sfondata ai lati, la Cremonese va a picco, il Napoli se ne va invece con il Gran Pavese.O

