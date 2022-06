Antonio Corbo: “I fondi d’investimento procurano profitto a persone di altri paesi…”

Antonio Corbo, penna importante del giornalismpo napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, si e’ espresso cosi :

“Un Tifoso, che ha appena mi ha visto, mi ha salutato e mi ha detto, senza conoscermi, mi ferma e mi dice, Ma chi se ne va? Cioè se ne va.de Laurentiis no, io ho provato a spiegargli che i fondi di investimento sono avidi, certamente meno di de laurentiis che fa lucro mai scrivere sua quota bilancio. E quindi lui fa calcio per avere dei profitti, niente è la realtà del calcio d’oggi, invece se dice no ma potrebbe arrivare un’araba, c’è ancora che aspetta l’arabo, che c’è ancora che aspetta lo zio d’America e tutto il calcio, tranne vigorito che è un autolesionista, che spende soldi e deve subire quelle distorsioni e tutto il calcio e avidamente proteso. Verso la realizzazione del profitto in scientificamente i fondi di investimento procurano profitto persone di altri paesi, di altri mondi che investono in piccole quote, in frazioni di quote e poi alla fine vanno all’incasso. E questo è il calcio, è la specie di bancomat dove investono I fondi di investimento. E dove si gli investitori ricavano gli utili. Questa è la storia vera.”

