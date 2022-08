Antonio Corbo: “Complimenti ed Applausi…”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista del quotidiano, la Repubblica, ha tilascdiato alcume dichiarazioni alla radio ufficiale del Calci Napoli, e sul mercato degli azzurri si e’ cosi espresso:

“Per me vanno fatti solo dei complimenti al direttore sportivo degli azzurri, applausi per i movimenti portati a termine. Ha preso uno dei giocatori più interessanti del calcio europeo a prezzo stracciato. Lo ha portato al Napoli per pochi spiccioli. Gli vanno fatti soltanto tantissimi complimenti, ripeto”.

Antonio Corbo ha poi aggiunto…

“Il Napoli si è mosso egregiamente sul mercato, il colpaccio di Giuntoli si chiama Ndombele. Parliamo di un calciatore di livello assoluto, che il Tottenham ha comprato per una cifra fuori mercato. Il direttore sportivo azzurro è riuscito a portarlo al Napoli a prezzo di saldo. Un’operazione veramente straordinaria per il club partenopeo che ha messo su una rosa di grandissimo livello. Vanno fatti solo i complimenti a lui e Aurelio De Laurentiis”.

