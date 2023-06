Antonio Corbo “bacchetta” severamente i cantanti ed artisti presenti alla festa del Maradona…

Dopo la consegna del trofeo dello Scudetto vi è stata la lunga notte di festa allo stadio Maradona con tantissimi cantanti e artisti partenopei. Antonio Corbo su Repubblica sottolinea quanto segue:

“Dopo l’incontro e le premiazioni sono state lasciate le porte spalancate al cattivo gusto, Pessima la qualità dei comici, puerile Alessandro Siani, irrisorio e ripetitivo il Peppe dei lunedì sportivi in tv, fino allo sconcerto di Gigi D’Alessio che si sente in diritto più di Spalletti, Osimhen e dell’intera squadra di mettersi al centro della scena”.

“Al Plebiscito come allo stadio, dove appare e canta con la maglia numero 10, ritirata dal calcio. Gliene regalò una De Laurentiis con il suo nome e cognome. Dimenticò di dirgli che era per la la testimonianza di un mito. D’Alessio l’ha invece indossata per cantare proprio nello stadio dedicato a Diego”.

“Fermate D’Alessio. Diego perdona Gigi e il suo scambio di identità. Ma chi salverà l’esuberante Gigi da se stesso?”, ha sottolineato Antonio Corbo.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati