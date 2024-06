Antonio Conte: Siamo Al Countdown! Il Mercato Impazza. Ormai ci siamo, The Final Countdown ed Antonio Conte sarà ufficialmente l’allenatore del Napoli per i prossimi tre anni. C’è gran fermento tra i sostenitori azzurri, che attendono il tweet presidenziale che ne annuncia l’ufficialità del tecnico salentino, per poter finalmente abbracciare il mister e poter sognare dopo una stagione scellerata, che ha segnato non poco i tifosi partenopei, visto anche lo scudetto stravinto l’anno prima, completamente distrutto, senza mai mostrare reattività e determinazione da quel gruppo che 1° mesi prima aveva dominato e fatto innamorare Italia ed Europa.

De Laurentiis, che giocava su due tavoli, dopo che Gasperini ha deciso di continuare a Bergamo, si è fiondato sul tecnico del Salento, e grazie al lavoro del nuovo DS, Giovanni Manna, il matrimonio sarà annunciato a breve, con il Napoli che certamente sarà protagonista nel prossimo campionato, grazie proprio alla presenza del ex Tottenham. Caricato a pallettoni per l’avventura partenopea, Antonio Conte fa sapere che è ‘ felice di essere approdato alle falde del Vesuvio, e non vede l’ora d’iniziare e vincere con questa maglia!

Antonio Conte: Le spine Di Lorenzo e Kvara, si proverà a trattenere i due fuggitivi!

L’arrivo di Antonio Conte a Napoli, dovrebbe essere garanzia di progetto orientato alla vittoria, soprattutto riqualificare un club scivolato dal primo al decimo posto, e sapendo che Osimhen sia destinato ad altri lidi, il tecnico del Salento non vorrebbe perdere altre pedine preziose, come Capitan Di Lorenzo e Kvara, sui quali costruire il Napoli del futuro.

Ma proprio i due calciatori, sotto contratto ricordiamolo, si stanno dimostrando delle spine di difficile soluzione. Se per Kvara le sirene parigine si vanno amplificando, il Psg perso Mbappé’ vorrebbe il georgiano al suo posto, a tal punto da offrire 7 milioni di euro e 100 milioni al club di Adl per assicurarsene le prestazioni. Personalmente, dispiacerebbe perdere Kvara, ma se queste sono le cifre in ballo, sinceramente risulta difille non accettare. Il Napoli comunque vuole convincere il georgiano a firmare un ulteriore rinnovo per altri due anni a 5 milioni circa, con clausola alla Osi (circa 130 milioni) Staremo a vedere dopo l’incontro tra le parti cosa accadrà.

Altro discorso per Capitan Di Lorenzo, che per voce del suo procuratore Mario Giuffredi, ha fatto sapere di essere rimasto male delle parole del Presidente (Tutti i calciatori sono vendili) e che il suo ciclo a Napoli sia terminato! Chiaro il messaggio, anche la sostituzione a tre minuiti dal termine contro il Lecce ed i fischi susseguenti sono stati mal digeriti, ma il Napoli fa sapere al suo tesserato, previo comunicato, di essere sotto contratto fino al 2028! (Il procuratore ha dichiarato che i contratti non hanno valenza!) i e che il club non vuole privarsi del suo capitano

Riuscirà’ Conte a dissuadere Di Lorenzo dal voler lasciare Napoli, e fargli capire che lui è un pilastro del nuovo progetto? Lo sapremo a breve! Fatto sta che il procuratore vuole portarlo via, la Juventus sembra la più predisposta ad acquistare il difensore della Nazionale, mentre la società si trincera dietro il contratto longevo del capitano. Anche qui la vedo dura, perché,’ va detto, che i rapporti sono logori già da giugno scorso per i motivi ben noti, di certo non sarà’ facile per il tecnico salentino rinsaldare la rottura. Però e altrettanto vero che trattenere contro la propria volontà un calciatore non è un segno positivo! Vedremo cosa accadrà dopo che Antonio Conte avrà avuto un dialogo franco con i due fuggitivi!

Antonio Conte: Una squadra tra “recuperi” e Mercato, ed i nomi che impazzano…

Come sarà e giocherà il Napoli di Antonio Conte? 3-5-2 oppure 3-4-3? Inrealtà bisognerà prima capire chi resterà del Napoli attuale, con le “grane” Vara (anche se son convinto che resterà in azzurro!) (e Di Lorenzo da risolvere, visionare i prestiti che rientreranno e capire se vi sarà la permanenza in azzurro, oppure lasceranno per altre destinazioni, infine i nuovi innesti da inserire nel nuovo mosaico del tecnico del Salento targato Napoli!

I nomi accostati al club per il futuro? Beh, quello più frequente, per sostituire il potenziale partente Osimhen, e Romelu Lukaku, fedelissimo di Conte, ma ingaggio ed età frenano le probabilità’ di approdo in azzurro, anche se il tecnico gradirebbe certamente. Un possibile scambio Di Lorenzo-Chiesa, con conguaglio a favore dei Bianconeri, Federico non rinnoverà con la Juventus, che piacerebbe molto al salentino.

Poi circolano voci su Buongiorno del Torino (35 milioni più bonus l’offerta del Napoli al club granata), Theate del Rennes già___0 conosciuto al tempo del Bologna, Hancko del Feyenoord, Dragusin del Tottenham e Neuhuen Perez dell’Udinese, già cercato a gennaio. Ma la lista di Manna e lunga, anche se Adl ha fissato i parametri d’ acquisto a 40 milioni per calciatore con un massimo d’ingaggio di 3,5 milioni di Euro! 75 milioni il tetto salariale degli ingaggi complessivi!

Ora però e tempo di liete notizie, si attende il cinguettio presidenziale, che annuncia Antonio Conte l’immortale! La presentazione avrà luogo a Palazzo Reale’ a Palazzo Reale, e Napoli finalmente lo potrà abbracciare. Anche la Location è stata confermata, manca solo il Conte…Italia trema, Napoli Canta scurdammo c o passato…Don Antonio è ritornato!

